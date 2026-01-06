Lecce-Roma 0-2, pagelle e tabellino: i giallorossi vincono, convincono e ritrovano i goal di Ferguson e Dovbyk

Prima vittoria nel 2026 per la Roma che, grazie ai tre punti ottenuti sul campo del Lecce, torna a scalare la classifica e ad avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Una sfida, quella che si è giocata al Via del Mare, che ha visto i giallorossi proporre una buona prestazione e far valere una superiorità tecnica che è parsa chiara fin dai primi minuti.

La compagine capitolina ha infatti preso da subito il controllo del gioco, costringendo il Lecce a rinchiudersi nella propria metà campo. La Roma spinge sull’acceleratore, trovando il modo di rendersi sempre insidiosa e, poco prima dello scoccare del quarto d’ora, i suoi sforzi vengono premiati quando Ferguson, imbeccato da Dybala con una splendida giocata, di destro non lascia scampo a Falcone.

Anche avanti di un goal, gli uomini di Gasperini non abbassano i suoi ritmi e, dopo aver creato un altro paio di pericoli con El Shaarawy, chiudono in crescendo la frazione, vedendosi prima annullare il raddoppio di Pisilli per una posizione di fuorigioco dello stesso centrocampista e poi andando ancora vicino alla rete con Ferguson, che viene fermato solo da un ottimo intervento di Falcone.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, ma il Lecce trova il modo di alzare il proprio baricentro e di rendersi pericoloso all’ora di gioco con Pierotti.

Scampato il pericolo, la Roma torna a prendere in mano il pallino del gioco e al 71’ trova il goal che vale lo 0-2 con Dovbyk che, sugli sviluppi di un corner, dalla corta distanza batte Falcone deviando un tiro-cross di Pisilli.

È la rete che consente al centravanti ucraino (che però sarà poi costretto ad arrendersi ad un infortunio) di porre fine a un lungo digiuno e che soprattutto manda in archivio con largo anticipo il match.

La Roma dunque torna a respirare l’aria dell’alta classifica grazie al suo dodicesimo successo nel torneo, mentre il Lecce si riscopre costretto a guardare nuovamente nello specchietto retrovisore.