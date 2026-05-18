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Baschirotto Cremonese LecceGetty Images
Francesco Schirru

Lecce o Cremonese in Serie B: tre epiloghi dopo l'ultima giornata, si salverà solo una

Serie A
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Cremonese
Como

Dopo Verona e Pisa, il quadro delle retrocesse nella Serie B 26/27 si concluderà con una tra Lecce e Cremonese: il 38esimo turno potrebbe non bastare per definire l'ultima squadra salva.

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In un botta e risposta tra Cremona e Sassuolo, alla fine il 37esimo turno non ha regalato l'utlima salvezza o condannato all'ultima retrocessione. Se il Cagliari di Pisacane ha raggiunto la permanenza in Serie A battendo il Torino all'Unipol Domus, Lecce e Cremonese rimarranno appese al dubbio A-B della prossima annata almeno fino al 38esimo turno.

Sia la squadra di Di Francesco che quella di Giampaolo hanno ottenuto i tre punti, mantenendo così invariata la stessa situazione del pre-match. Quale? I giallorossi si trovano a +1 in classifica e nell'ultimo turno di campionato solamente una delle potrebbe ottenere la salvezza, anche se non è da escludere che dopo la 38esima giornata sia necessario un altro turno per definire il team confermato nella prossima massima serie.

La minima distanza in graduatoria mantiene vivo il discorso spareggio, che verrebbe disputato in gara secca come già capitato alcuni anni fra tra Verona e Spezia, con i liguri retrocessi dopo la sconfitta subita nella primavera 2023.

  • IL LECCE VINCE

    Se il Lecce batte il Genoa al Via del Mare, qualsiasi risultato della Cremonese, impegnata in casa contro il Como, risulterebbe inutile ai fini della salvezza.

    Essendo a +1, una vittoria del Lecce manterrebbe i giallorossi in Serie A, condannando la Cremonese in B, qualsiasi sia il risultato dei grigi.


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  • PAREGGI E SCONFITTE

    Se il Lecce dovesse pareggiare contro il Genoa, sarebbe salvo solamente con un contemporaneo pareggio o sconfiitta della Cremonese.

    Stesso discorso per un eventuale k.o contro il team ligure, che non porterebbe in Serie B solamente a patto di una vittoria del Como contro la Cremonese.

    Al contrario, dunque, una vittoria della Cremonese e un pareggio del Lecce manderebbe in Serie B i salentini, mantenendo nella massima serie la squadra di Giampaolo.


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  • LO SPAREGGIO POST 38ESIMO TURNO

    Solamente in un caso verrebbe disputato lo spareggio in gara unica per determinare l'ultima retrocessa e la squadra confermata in Serie A: il match è previsto qualora due squadre concludano il campionato a pari punti, ragion per cui solamente un pareggio della Cremonese e una sconfitta del Lecce porterebbe le squadre a chiudere il 2025/2026 a 35 punti.

    Lo spareggio non viene disputato se una tra Lecce o Cremonese vince, se entrambe perdono o se entrambe pareggiano. Anche con la sconfitta della squadra lombarda non sarebbe possibile un match post campionato.

  • CREMONESE O LECCE: IL RIEPILOGO

    Cremonese retrocessa se:

    - perde contro il Como

    - pareggia contro il Como e il Lecce vince o pareggia

    - vince contro il Como e il Lecce vince

    Lecce retrocesso se:

    - perde e la Cremonese vince

    Spareggio se:

    - il Lecce perde e la Cremonese pareggia

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