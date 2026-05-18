Lecce o Cremonese in Serie B: tre epiloghi dopo l'ultima giornata, si salverà solo una

In un botta e risposta tra Cremona e Sassuolo, alla fine il 37esimo turno non ha regalato l'utlima salvezza o condannato all'ultima retrocessione. Se il Cagliari di Pisacane ha raggiunto la permanenza in Serie A battendo il Torino all'Unipol Domus, Lecce e Cremonese rimarranno appese al dubbio A-B della prossima annata almeno fino al 38esimo turno.

Sia la squadra di Di Francesco che quella di Giampaolo hanno ottenuto i tre punti, mantenendo così invariata la stessa situazione del pre-match. Quale? I giallorossi si trovano a +1 in classifica e nell'ultimo turno di campionato solamente una delle potrebbe ottenere la salvezza, anche se non è da escludere che dopo la 38esima giornata sia necessario un altro turno per definire il team confermato nella prossima massima serie.

La minima distanza in graduatoria mantiene vivo il discorso spareggio, che verrebbe disputato in gara secca come già capitato alcuni anni fra tra Verona e Spezia, con i liguri retrocessi dopo la sconfitta subita nella primavera 2023.