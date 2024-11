Lecce-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus fa visita al Lecce in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus fa visita al Lecce nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Giampaolo si prepara al debutto casalingo dopo l'esordio vincente sul campo del Venezia, steso dal guizzo vincente di Dorgu, buono per dare punti e ossigeno ad una classifica che vede i salentini stazionare al quindicesimo posto con 12 punti, ovvero due in più rispetto alla zona retrocessione. L'articolo prosegue qui sotto Al Via del Mare arriva una Juventus reduce dal doppio zero contro il Milan in campionato e l'Aston Villa in Champions League. I bianconeri sono la sesta forza del campionato, staccati di quattro punti dalla capolista Napoli. Nella passata stagione, a Lecce, la Juve si impose con un netto 3-0 griffato dalla doppietta di Vlahovic e dal colpo di testa di Bremer. Tutto su Lecce-Juventus: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte