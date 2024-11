Finisce 0-0 a San Siro tra Milan e Juventus, al termine di una gara equilibrata ma priva di occasioni. Rossoneri fischiati a fine partita.

Più il timore di perdere che la voglia di vincere: lo 0-0 tra Milan e Juventus non è un grande spot per il calcio italiano, in una gara che avrebbe potuto rilanciare i rossoneri o certificare la maturità della Vecchia Signora, e che invece lascia un profondo senso di incompiutezza.

Fonseca si presenta con Musah preferito a Chukwueze e l'acciaccato Pulisic inizialmente in panchina; l'emergenza offensiva spinge Thiago Motta a giocare senza riferimenti, schierando McKennie a sostegno di Koopmeiners, con Weah, tra i più attesi, come carta da giocarsi a gara in corso.

Lecito aspettarsi una Juventus compatta e con tanta densità in mezzo al campo, meno un Milan così poco propositivo e coraggioso, vista la situazione di classifica dei rossoneri, chiamati a centrare i tre punti per non perdere definitivamente contatto con le posizioni di vetta. Ma a San Siro si assiste a una gara priva di emozioni e di chiare occasioni da goal, tanto che il Milan trova il primo tiro in porta solo al minuto 94 con un debole colpo di testa di Theo Hernandez. I fischi a fine partita testimoniano l'insoddisfazione del pubblico rossonero.