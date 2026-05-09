Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dusan Vlahovic Lecce Juventus 09052026Getty Images
Claudio D'Amato

Lecce-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Vlahovic decisivo, Conceicao e Cambiaso ispirati, Yildiz non al top, Tiago Gabriel soffre

Serie A
Lecce vs Juventus
Juventus
Lecce

Un goal di Vlahovic dopo 12 secondi avvicina ulteriormente la Juventus alla Champions, con terzo posto in attesa di Milan-Atalanta: il Lecce resta appeso a un filo. Ai bianconeri annullate anche altre due reti.

Pubblicità

Lampo di Dusan Vlahovic nella volata Champions.


La Juventus sbanca Lecce grazie al suo ritrovato centravanti, che mette la griffe sull'anticipo del Via del Mare lasciando la squadra allenata da Eusebio Di Francesco appesa a un filo nel duello salvezza con la Cremonese.


Definire fulmineo l'avvio di Madama è poco: 12 secondi e il 9 di Spalletti la sblocca, liberandosi da attaccante top in mezzo ai centrali salentini e trafiggendo da due passi Falcone.


Conceicao fa tremare il palo dopo la reazione giallorossa firmata Cheddira (super Di Gregorio), Vlahovic si rimette in proprio e flirta con doppietta e 0-2, poi però - dopo un abbassamento fisiologico dei ritmi - la Juve sempre col serbo si divora il raddoppio (tiro alto da posizione più che favorevole).


La ripresa la inaugura - manco a dirlo - Vlahovic: goal annullato per fuorigioco e posizione di offside sulla rete di Kalulu, tap-in sotto misura sul secondo assist della serata di Cambiaso.


Il primo vero squillo di Yildiz (piatto/interno a lato) si registra al 70', mentre poco dopo la Juve trema sul tentativo del nuovo entrato N'Dri e sulla traiettoria velenosa disegnata da Pierotti neutralizzata da un Di Gregorio concentrato.


I padroni di casa accennano ad un forcing finale esponendosi alle ripartenze ospiti, ma l'epilogo non cambia: i bianconeri, aspettando Milan-Atalanta, si prendono il terzo posto.

  • PAGELLE LECCE

    Tiago Gabriel (5) soffre Vlahovic, serataccia anche per Ramadani (5), in affanno Veiga e Gallo sulle fasce (5,5 ad entrambi). Cheddira (5) non punge, Falcone (6,5) tiene in vita il Lecce.


    VOTI LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Veiga 5,5 (70' Helgason 6), Siebert 6, Tiago Gabriel 5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5, Ramadani 5, Ngom 5,5 (62' Jean 6); Pierotti 5,5, Cheddira 5 (75' Camarda sv), Banda 5,5 (75' N'Dri 6). All. Di Francesco.



    • Pubblicità

  • PAGELLE JUVENTUS

    Vlahovic (7) la decide ma spreca anche, Conceicao (7) è una furia, Cambiaso (7) ispirato, Di Gregorio (6,5) provvidenziale in avvio e nel finale. Bene Kalulu (6,5), Yildiz (6) non è al meglio e si vede.

    VOTI JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Gatti 6, Kelly 6, Cambiaso 7 (83' David sv); Locatelli 6, Koopmeiners 6; Conceicao 7 (83' Zhegrova sv), McKennie 6,5 (86' Gatti sv), Yildiz 6 (83' Boga sv); Vlahovic 7 (76' Holm sv). All. Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO LECCE-JUVENTUS

    LECCE-JUVENTUS 0-1


    Marcatori: 1' Vlahovic


    LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Veiga 5,5 (70' Helgason 6), Siebert 6, Tiago Gabriel 5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5, Ramadani 5, Ngom 5,5 (62' Jean 6); Pierotti 5,5, Cheddira 5 (75' Camarda sv), Banda 5,5 (75' N'Dri 6). All. Di Francesco.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Gatti 6, Kelly 6, Cambiaso 7 (83' David sv); Locatelli 6, Koopmeiners 6; Conceicao 7 (83' Zhegrova sv), McKennie 6,5 (86' Gatti sv), Yildiz 6 (83' Boga sv); Vlahovic 7 (76' Holm sv). All. Spalletti.


    Arbitro: Colombo


    Ammoniti: Conceicao (J), Jean (L)


    Espulsi: nessuno

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Lecce crest
Lecce
LEC