Lecce-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Vlahovic decisivo, Conceicao e Cambiaso ispirati, Yildiz non al top, Tiago Gabriel soffre

Lampo di Dusan Vlahovic nella volata Champions.
La Juventus sbanca Lecce grazie al suo ritrovato centravanti, che mette la griffe sull'anticipo del Via del Mare lasciando la squadra allenata da Eusebio Di Francesco appesa a un filo nel duello salvezza con la Cremonese.
Definire fulmineo l'avvio di Madama è poco: 12 secondi e il 9 di Spalletti la sblocca, liberandosi da attaccante top in mezzo ai centrali salentini e trafiggendo da due passi Falcone.
Conceicao fa tremare il palo dopo la reazione giallorossa firmata Cheddira (super Di Gregorio), Vlahovic si rimette in proprio e flirta con doppietta e 0-2, poi però - dopo un abbassamento fisiologico dei ritmi - la Juve sempre col serbo si divora il raddoppio (tiro alto da posizione più che favorevole).
La ripresa la inaugura - manco a dirlo - Vlahovic: goal annullato per fuorigioco e posizione di offside sulla rete di Kalulu, tap-in sotto misura sul secondo assist della serata di Cambiaso.
Il primo vero squillo di Yildiz (piatto/interno a lato) si registra al 70', mentre poco dopo la Juve trema sul tentativo del nuovo entrato N'Dri e sulla traiettoria velenosa disegnata da Pierotti neutralizzata da un Di Gregorio concentrato.
I padroni di casa accennano ad un forcing finale esponendosi alle ripartenze ospiti, ma l'epilogo non cambia: i bianconeri, aspettando Milan-Atalanta, si prendono il terzo posto.