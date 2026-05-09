Lecce-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Vlahovic decisivo, Conceicao e Cambiaso ispirati, Yildiz non al top, Tiago Gabriel soffre

Vlahovic (7) la decide ma spreca anche, Conceicao (7) è una furia, Cambiaso (7) ispirato, Di Gregorio (6,5) provvidenziale in avvio e nel finale. Bene Kalulu (6,5), Yildiz (6) non è al meglio e si vede.

VOTI JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Gatti 6, Kelly 6, Cambiaso 7 (83' David sv); Locatelli 6, Koopmeiners 6; Conceicao 7 (83' Zhegrova sv), McKennie 6,5 (86' Gatti sv), Yildiz 6 (83' Boga sv); Vlahovic 7 (76' Holm sv). All. Spalletti.