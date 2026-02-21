Goal.com
Lecce Inter 21022026Getty Images
Leonardo Gualano

Lecce-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Mkhitaryan ed Akanji abbattono il muro giallorosso

L’Inter prolunga la sua serie positiva in campionato espugnando il campo del Lecce: al Via del Mare decisivi i cambi di Chivu.

Dal Lecce al Lecce: l’Inter non si ferma più e prolunga la straordinaria striscia di vittorie in campionato che aveva iniziato superando proprio i salentini a metà gennaio.

Per i meneghini sono sette adesso i successi consecutivi che hanno reso splendida una classifica che ora parla apertamente di fuga Scudetto. 

Una sfida, quella che si è giocata sul campo della compagine pugliese, che ha visto la capolista fare di tutto per portare a casa l’intera posta. La squadra di Chivu infatti, fin dalle battute iniziali, ha fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico e imposto i ritmi di gioco, ma la sua netta primazia territoriale ha fatto molta fatica a tramutarsi in goal.

L’Inter ci è andata vicinissima più volte, iniziando a collezionare occasioni già al 1’ quando Gaspar si è immolato su Thuram (il difensore del Lecce si è anche infortunato per tenere inviolata la sua porta) e poi è andata avanti così per tutto il primo tempo, provandoci con i vari Dimarco, Luis Henrique (salvataggio di Siebert sulla linea) Esposito, ancora Thuram, Sucic ed anche Zielinski.

Tanti tentativi andati a vuoto contro il Lecce che si è limitato a difendere per poi provare a ripartire, ma che è stato anche bravo ad alzare un muro contro il quale i meneghini hanno letteralmente sbattuto per quarantacinque minuti.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e alla prima occasione l’Inter trova anche il goal con Dimarco, ma l’arbitro Manganiello, con il supporto del VAR, annulla per un fuorigioco di Thuram ad inizio azione.

I padroni di casa trovano un pizzico di elettricità offensiva in più con l’ingresso di Banda, ma sono i nerazzurri a controllare il gioco e a presidiare stabilmente la metà campo avversaria.

I frutti del lungo predominio vengono raccolti dall’Inter al 75’, quando è Mkhitaryan, sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco, a sbloccare il risultato con un destro preciso dall’interno dell’are di rigore sul quale Falcone non può nulla.

Una volta resa la strada più in discesa, l’Inter si scioglie ulteriormente e dopo essere andata ad un passo dal raddoppio con Dimarco al 79’ (prima parata di Falcone e poi salvataggio sulla linea di Tiago Gabriel), ci pensa Akanji tre minuti più tardi, ancora sugli sviluppi di un corner battuto magistralmente proprio da Dimarco, a chiudere definitivamente i giochi con un gran colpo di testa.

E’ la rete che spinge i nerazzurri a quota 64 in classifica e che ferma la striscia positiva di un Lecce che non può distogliere lo sguardo dallo specchietto retrovisore e che ora aspetta i risultati delle rivali impelagate nella lotta per non retrocedere. 

  • PAGELLE LECCE

    Falcone e la difesa tengono a galla il Lecce fino al goal Mkhitaryan, delude questa volta Ramadani a centrocampo. Cheddira non si vede praticamente mai, ma è anche supportato poco, positivo l’ingresso di Banda.

    Lecce (4-2-3-1): Falcone 7; Veiga 6.5, Gaspar sv (4’ Siebert 6), Tiago Gabriel 6.5, Gallo 5.5; Coulibaly 6 (83’ Stulic sv), Ramadani 5.5; Pierotti 5.5 (83’ Ndri sv), Gandelman 5.5 (59’ Ngom 6), Sottil 5.5 (59’ Banda 6); Cheddira 5. All. Di Francesco.

  • PAGELLE INTER

    La difesa dell’Inter resta inoperosa per buona parte della sfida, a centrocampo Frattesi e Sucic non brillano, mentre fa decisamente meglio Zielinski. Dimarco è un fattore con il suo sinistro, Thuram spesso dà l’impressione di correre a vuoto. Decisivi gli ingressi nella ripresa di Mkhitaryan ed Akanji. 

    Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, De Vrij 6 (61’ Akanji 7), Bastoni 6 (88’ Carlos Augusto sv); Luis Henrique 6 (69’ Diouf 6), Frattesi 5.5, Zielinski 6.5, Sucic 5.5 (61’ Mkhitaryan 7), Dimarco 7; Thuram 5.5 (69’ Bonny 6), Esposito 6. All. Chivu.

  • TABELLINO LECCE-INTER

    LECCE-INTER 0-2

    Marcatori: 75’ Mkhitaryan, 82’ Akanji

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: De Vrij (I), Tiago Gabriel (L), Bastoni (I)

    Espulsi: nessuno

