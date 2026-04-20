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Lecce FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Lecce-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: Cheddira irritante, Tiago Gabriel svetta, Ndour in ritardo, Harrison 'magico'

Serie A
Lecce vs Fiorentina
Lecce
Fiorentina

Il Lecce si prende un punto in rimonta: Fiorentina in vantaggio con la perla di Harrison, di Tiago Gabriel la firma del definitivo 1-1.

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Il Lecce risponde al pareggio della Cremonese: al 'Via del Mare' termina 1-1 la sfida contro la Fiorentina, che invece fa un altro passo verso la salvezza aritmetica.

La partita di Gosens dura appena undici minuti: non al meglio già alla vigilia, il tedesco si fa male e deve lasciare spazio al giovane Balbo. L'inizio è dunque promettente per i padroni di casa, vicini al vantaggio col colpo di testa di Coulibaly: Fagioli respinge proprio sulla linea.

I salentini giocano con orgoglio e caparbietà ma peccano in quanto a qualità delle giocate: caratteristica che non manca di certo ad Harrison, autore del sinistro a giro che manda avanti i suoi alla mezz'ora. Il goal rivitalizza i viola, vicini anche al raddoppio: la spaccata dell'ex Piccoli non trova la porta.

Il Lecce si conferma 'fumoso' negli ultimi metri: Pongracic è bravo ad anticipare Cheddira, poi si immola sul tiro di Coulibaly. Banda impegna alla super parata De Gea, che nulla può sulla testata di Tiago Gabriel: 1-1 meritato.

Il 'Via del Mare' capisce il momento favorevole e si infiamma: Stulic prende il tempo a Pongracic e per poco non sigla la rimonta. È l'ultima vera emozione del match: distanze invariate in classifica tra le due squadre.

  • PAGELLE LECCE

    Tiago Gabriel (7) regala un punto d'oro a Di Francesco, Gandelman (6.5) e Banda (6.5) offrono la freschezza giusta dalla panchina. Altra prova da dimenticare per Cheddira (5).

    Voti Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 5.5, Tiago Gabriel 7, Gallo 6 (85' Ndaba s.v.); Ngom 6 (57' Gandelman 6.5), Ramadani 6.5; Pierotti 5, Coulibaly 5.5, N'Dri 6 (56' Banda 6.5); Cheddira 5 (57' Stulic 6). All. Di Francesco.

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  • PAGELLE FIORENTINA

    Pongracic (6.5) estremamente attento in marcatura, Ndour (5) si perde Tiago Gabriel. La prima rete italiana di Harrison (7) è di rara bellezza, Gudmundsson (5.5) ancora deludente.

    Voti Fiorentina (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6, Pongracic 6.5, Ranieri 6, Gosens s.v. (11' Balbo 5.5); Ndour 5 (80' Brescianini s.v.), Fagioli 6.5 (80' Fabbian s.v.), Mandragora 6.5; Harrison 7 (80' Fazzini s.v.), Piccoli 6, Gudmundsson 5.5 (60' Solomon 5.5). All. Vanoli.

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  • TABELLINO LECCE-FIORENTINA

    Marcatori: 30' Harrison (F), 71' Tiago Gabriel (L)

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 5.5, Tiago Gabriel 7, Gallo 6 (85' Ndaba s.v.); Ngom 6 (57' Gandelman 6.5), Ramadani 6.5; Pierotti 5, Coulibaly 5.5, N'Dri 6 (56' Banda 6.5); Cheddira 5 (57' Stulic 6). All. Di Francesco.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6, Pongracic 6.5, Ranieri 6, Gosens s.v. (11' Balbo 5.5); Ndour 5 (80' Brescianini s.v.), Fagioli 6.5 (80' Fabbian s.v.), Mandragora 6.5; Harrison 7 (80' Fazzini s.v.), Piccoli 6, Gudmundsson 5.5 (60' Solomon 5.5). All. Vanoli.

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Pierotti (L), Tiago Gabriel (L), De Gea (F) Pongracic (F), Fazzini (F), Solomon (F)

    Espulsi: -

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