Lecce-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: Cheddira irritante, Tiago Gabriel svetta, Ndour in ritardo, Harrison 'magico'

Il Lecce risponde al pareggio della Cremonese: al 'Via del Mare' termina 1-1 la sfida contro la Fiorentina, che invece fa un altro passo verso la salvezza aritmetica.

La partita di Gosens dura appena undici minuti: non al meglio già alla vigilia, il tedesco si fa male e deve lasciare spazio al giovane Balbo. L'inizio è dunque promettente per i padroni di casa, vicini al vantaggio col colpo di testa di Coulibaly: Fagioli respinge proprio sulla linea.

I salentini giocano con orgoglio e caparbietà ma peccano in quanto a qualità delle giocate: caratteristica che non manca di certo ad Harrison, autore del sinistro a giro che manda avanti i suoi alla mezz'ora. Il goal rivitalizza i viola, vicini anche al raddoppio: la spaccata dell'ex Piccoli non trova la porta.

Il Lecce si conferma 'fumoso' negli ultimi metri: Pongracic è bravo ad anticipare Cheddira, poi si immola sul tiro di Coulibaly. Banda impegna alla super parata De Gea, che nulla può sulla testata di Tiago Gabriel: 1-1 meritato.

Il 'Via del Mare' capisce il momento favorevole e si infiamma: Stulic prende il tempo a Pongracic e per poco non sigla la rimonta. È l'ultima vera emozione del match: distanze invariate in classifica tra le due squadre.