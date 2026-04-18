Leao-Pulisic, torna la coppia scoppiata: Verona-Milan è l'occasione per dimenticare polemiche e digiuni

Leao e Pulisic, peraltro, in queste ultime settimane si sono resi protagonisti di un episodio che ha fatto parecchio rumore: la discussione andata in scena nel secondo tempo della partita contro laLazio, persa 1-0 a metà marzo.

Tutto è nato da qualche passaggio non effettuato da Pulisic verso Leao. Il quale se l'è presa in campo e ha continuato a prendersela anche mentre Allegri lo stava sostituendo, lasciandosi andare a un "deve passare la palla mister!" e completando l'opera in panchina con un "gioca sempre da solo e nessuno dice niente".

Leao e Pulisic si sono chiariti nei giorni successivi a Milanello. Il portoghese ha chiesto scusa al compagno e al resto della rosa per il proprio sfogo, chiudendo il caso. Ma in campo le cose non sono migliorate.