Leao-Pulisic, torna la coppia scoppiata: Verona-Milan è l'occasione per dimenticare polemiche e digiuni

Torna la coppia scoppiata. Quella che nella prima parte della stagione pareva promettere mari e monti, ma che per un motivo o per un altro si è ritrovata a giocare troppo poco insieme. E spesso senza ripagare le attese.
A Verona, in una gara che il Milan non potrà permettersi di sbagliare dopo il clamoroso capitombolo contro l'Udinese, toccherà a loro due: Rafael Leao più Christian Pulisic. Nel vecchio 3-5-2, stavolta.
La novità in vista della sfida del Bentegodi, in programma domenica alle 15, è proprio questa: un ritorno all'antico che coincide con un desiderio di rivincita da parte di entrambi, il portoghese da una parte e lo statunitense dall'altra.