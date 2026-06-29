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Allegri lavagna Napoli 2-1GOAL
Matteo Occhiuto

Le sfide di Allegri al Napoli: nuovo modulo, far convivere De Bruyne e McTominay e rilanciare i big

Calciomercato
Serie A
Napoli
M. Allegri

L’arrivo dell’allenatore livornese all’ombra del Vesuvio ha delle aspettative in allegato: Allegri dovrà cercare di integrare il rilancio di alcuni profili come Lukaku e Buongiorno alla valorizzazione di giovani come Vergara.

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Allegri al Napoli è cosa fatta da diverso tempo. Ufficiosamente l’allenatore toscano è già da tempo sulla panchina azzurra, anche se la firma e l’annuncio non sono ancora arrivati per via dell’attesa risoluzione col Milan.

A breve, però, la sua era sotto il Vesuvio avrà inizio e ci sono almeno quattro sfide che attendono Max, che avrà - in parte - anche da riscattare se stesso, dopo il finale di stagione assolutamente fallimentare col Milan e il successivo esonero.


  • Neres Di Lorenzo NapoliGetty Images

    CAMBIO MODULO

    Partiamo con il piano tattico. Allegri, a Napoli, potrebbe abbandonare il 3-5-2 con cui meglio ha fatto in carriera. Un disegno che, però, a Milano ha fallito e che Max potrebbe abbandonare, anche un po’ per dimostrare di non voler riciclare sempre le stesse proposte. Sappiamo, poi, che Allegri è uno a cui piace adattare l’impianto sulle caratteristiche dei propri giocatori: il 4-3-3 sembra il modulo più adatto al Napoli che sarà e il mister livornese avrebbe già in mente come disegnare gli azzurri proprio su questo schieramento.


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  • McTominay De Bruyne Parma NapoliGetty Images

    RILANCIO DEI BIG: DA BUONGIORNO A LUKAKU

    Da tenere a mente, in più, la gestione di chi, nell’ultimo anno, ha avuto difficoltà. In primis Romelu Lukaku: il belga ha avuto problemi fisici e ha litigato con il club e Conte dopo l’infortunio, arrivando a essere messo fuori rosa. Magari, però, Allegri riuscirà a ricomporre la situazione, anche in virtù delle caratteristiche di un giocatore che ben si sposa, almeno idealmente, col suo calcio. Stesso discorso anche per Aguissa, Buongiorno e Beukema: tutti calciatori che, tra ko fisici e stagione complicata, vogliono rilanciarsi e che con Allegri possono trovare terreno fertile per farlo. 

    Capitolo a parte, poi, per il dualismo fra McTominay e De Bruyne: i due hanno sempre dimostrato di andare d’accordo, ma l’equivoco tattico di averli entrambi in campo è sempre stato piuttosto visibile. Col 4-3-3 potrebbero fare le mezzali: perderebbero qualche metro in ottica offensiva, ma sarebbero certamente due giocatori di enorme impatto per costruire la manovra. 


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  • Antonio Vergara Napoli DESKTOPGETTY

    LA VALORIZZAZIONE DI VERGARA E DEI GIOVANI

    Uno dei punti, poi, su cui De Laurentiis preme è la valorizzazione dei giovani. Antonio Vergara è la punta dell’iceberg: la società vorrebbe dare spazio a chi nel Napoli ci cresce. Per l’ex Reggiana può essere l’anno della consacrazione, della definitiva esplosione. Un aspetto richiesto dal club, rafforzato dal rinnovo in arrivo per lui e dal rifiuto di alcune proposte dal calciomercato per portarlo via da Napoli.


  • Lorenzo Lucca NapoliGetty Images

    CASI SPINOSI

    L’ultima sfida che Allegri si troverà ad affrontare è il rientro dai prestiti di alcuni profili che con Conte erano stati praticamente accantonati subito. A breve saranno nuovamente del Napoli i vari Lucca, Lindstrom e Noa Lang: giocatori che difficilmente faranno ancora parte della rosa, in realtà, ma che in mancanza di offerte concrete potrebbero anche rimanere all’ombra del Vesuvio. E, allora, dovrà essere Allegri a cercare di integrarli nel progetto e permettere che, quantomeno, di rivalutino in ottica mercato futuro. Qualcosa, certo, non semplice da fare, ma che per il club potrebbe essere importante nella valutazione generale del lavoro di Allegri a Napoli.


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