Le sfide di Allegri al Napoli: nuovo modulo, far convivere De Bruyne e McTominay e rilanciare i big

Da tenere a mente, in più, la gestione di chi, nell’ultimo anno, ha avuto difficoltà. In primis Romelu Lukaku: il belga ha avuto problemi fisici e ha litigato con il club e Conte dopo l’infortunio, arrivando a essere messo fuori rosa. Magari, però, Allegri riuscirà a ricomporre la situazione, anche in virtù delle caratteristiche di un giocatore che ben si sposa, almeno idealmente, col suo calcio. Stesso discorso anche per Aguissa, Buongiorno e Beukema: tutti calciatori che, tra ko fisici e stagione complicata, vogliono rilanciarsi e che con Allegri possono trovare terreno fertile per farlo.

Capitolo a parte, poi, per il dualismo fra McTominay e De Bruyne: i due hanno sempre dimostrato di andare d’accordo, ma l’equivoco tattico di averli entrambi in campo è sempre stato piuttosto visibile. Col 4-3-3 potrebbero fare le mezzali: perderebbero qualche metro in ottica offensiva, ma sarebbero certamente due giocatori di enorme impatto per costruire la manovra.



