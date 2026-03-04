Le scelte di Vanoli, la Conference League e la cronica fragilità: la Fiorentina si sta complicando la vita

A questo punto della stagione è lecito chiedersi quanto possa essere d’intralcio per una squadra in piena lotta per non retrocedere un impegno come la Conference League.

Ai nastri di partenza dell’annata vincere in Europa era uno degli obiettivi dichiarati, poi però le cose sono cambiate decisamente in corso d’opera.

Vanoli, nei playoff contro lo Jagiellonia, ha schierato due formazioni sperimentali, a dimostrazione del fatto che oggi le priorità sono altre, ma comunque la doppia sfida con i polacchi ha assunto un peso specifico rilevante.

Se la vittoria per 3-0 dell’andata aveva regalato ottime indicazioni, la sfida di ritorno ha pesato tanto e sotto tutti i punti di vista. A causa di una prestazione disastrosa, la Fiorentina è stata costretta a spingersi fino ai supplementari e dunque a sprecare energie nervose in vista di Udine e, come se non bastasse, si è anche infortunato Solomon, ovvero uno degli elementi qualitativamente più validi della rosa, nonché uno dei giocatori che maggiormente avevano contribuito nelle ultime settimane alla risalita in campionato.

La Fiorentina, prima della sfida fondamentale con la Cremonese, ospiterà il Rakow e lo stesso farà prima dell’Inter. Non resta che capire se e quanto l’Europa influirà negativamente in un percorso già di suo terribilmente in salita.