Le scelte di Vanoli, la Conference League e la cronica fragilità: la Fiorentina si sta complicando la vita

Come era già successo dopo il pareggio interno contro il Torino, quando si parlò molto dei suoi cambi che non aiutarono di certo la squadra a gestire un preziosissimo vantaggio, anche dopo la sconfitta contro l’Udinese a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto Paolo Vanoli.
Certo i giocatori non vanno sottratti alle loro responsabilità, visto che la prestazione complessiva della Fiorentina al Bluenergy Stadium è stata tra le più deludenti in assoluto del nuovo anno, ma le scelte dell’allenatore sono state per molti di difficile comprensione.
Quando prima del calcio d’inizio è stato reso ufficiale l’undici iniziale, in tanti hanno immaginato una squadra con uomini posizionati non nei loro ruoli naturali, ma comunque schierata sulla falsariga delle partite precedenti.
Così si è ipotizzato un Parisi terzino destro e un Ranieri dirottato a sinistra, il tutto pur di provare a prevedere una linea difensiva a quattro.
Il motivo era semplice: la Fiorentina si è rilanciata quando è passata a un 4-3-3, o 4-1-4-1 che dir si voglia, mentre a tre ha fatto una fatica immane nella prima parte di stagione.
Invece contro l’Udinese la Fiorentina si è schierata con un 3-5-2, nel quale tra l’altro a comandare la retroguardia doveva essere un giocatore, Rugani, alla prima in assoluto in viola e reduce da uno stop che si protraeva dal 20 dicembre (ma anche prima aveva giocato pochissimo con la Juve).
Il risultato è stato che la compagine viola ha smarrito le poche certezze che si era faticosamente guadagnata e Rugani è stato nettamente il peggiore in campo.
Sono bastate le assenze dello squalificato Dodò e dell’infortunato Solomon a far ridisegnare l’intera squadra a Vanoli, nonostante i sostituti a disposizione non mancassero di certo.