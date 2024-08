Le estati complicate di Vlahovic: lo scambio mancato con Lukaku, gli Europei, le difficoltà con la Juventus

Un anno dopo l'operazione saltata col Chelsea, il serbo sta vivendo nuovi affanni: nel suo precampionato ha funzionato poco.

Dusan Vlahovic è e sarà il centravanti titolare della Juventus. Il che, appena 12 mesi fa, era tutt'altro che scontato. Lo scambio mancato con Romelu Lukaku e tutto il resto: ricordate? Storia passata, ma ancora piuttosto vivida nella memoria.

Vlahovic è rimasto a Torino e a Torino giocherà nel prossimo campionato. Ma i patemi nell'animo e nei piedi, nonostante per una volta il suo nome non sia mai comparsi negli immensi giri del mercato, sono rimasti. Anzi, se possibile sono aumentati.

Quasi un controsenso in quella che avrebbe dovuto rappresentare un'estate tranquilla dal punto di vista personale. Con gli Europei come carburante, a fungere da incentivo della fiducia. Ma così, almeno fino a questo momento, non è stato.