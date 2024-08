Le sconfitte, il gioco, il mercato, Vlahovic: tutte le spine della Juventus a -8 dall'esordio in Serie A

A poco più di una settimana dal debutto contro il Como, i bianconeri sono un cantiere apertissimo: il tempo stringe, i risultati negativi non aiutano.

João Felix prima, Correa su rigore poi. A Goteborg, il ciclo di amichevoli estivo della Juventus si è chiuso nel peggiore dei modi dal punto di vista del risultato: con un 2-0 a favore dell'Atletico Madrid costruito e concretizzato interamente nel secondo tempo.

Una sconfitta che fa rima con calo di fiducia. Con le solite polemiche di un tifo abituato a pretendere la vittoria anche nelle amichevoli infrasettimanali. Con una pazienza che, dopo diverse stagioni di luci e ombre, sta già cominciando a esaurirsi. E con un esordio in Serie A all'orizzonte, quello contro il Como di lunedì 19, a cui l'ambiente bianconero non può non guardare con preoccupazione.

Perché il ko in terra svedese è soltanto una delle spine che la Juve deve affrontare. La più immediata, probabilmente. Ma non certo l'unica.