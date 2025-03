Lazio-Torino 1-1, pagelle e tabellino: Pedro inventa e Marusic realizza, Gineitis risponde nel finale

Lazio vs Torino

I granata strappano un punto importante all'Olimpico di Roma: la Lazio si allontana dal quarto posto, che ora dista quattro punti.

La Lazio blocca nuovamente la sua corsa verso la zona Champions League, pareggiando in casa contro il Torino.

I capitolini partono forte, con Isaksen che scappa sulla destra, poi crossa al centro per la conclusione al volo di Zaccagni, respinta da Milinkovic. Il portiere granata, qualche minuto più tardi, si complica da solo la vita, facendosi scippare il pallone da Pedro a pochi passi dall'area di rigore: lo spagnolo entra in area ma, al momento della conclusione a porta vuota, viene recuperato alle spalle dal serbo, che compie un miracolo sbarrando lo specchio e negando il vantaggio agli avversari.

Ad inizio ripresa sono gli ospiti a sfiorare il goal, con Provedel che toglie da sotto la traversa un gran colpo di testa di Maripan. Il match si sblocca con il destro vincente di Marusic dal limite dell'area, servito con i tempi giusti da Pedro. Gli uomini di Baroni sfiorano il raddoppio con Zaccagni, ma Milinkovic si supera con i piedi, negando la gioia personale al 10 biancoceleste. I capitolini protestano poi per un possibile tocco di mano in area da parte di Maripan, con Massa che fa proseguire. Vanoli mischia le carte, effettuando tre cambi a venti minuti dalla fine e viene premiato da uno dei subentranti: Biraghi corre sulla fascia sinistra e crossa al centro, per l'arrivo di Gineitis, che batte Provedel. I biancocelesti provano l'assalto finale, ma si infrangono contro la retroguardia piemontese e la gara si conclude con il risultato di 1-1.