Lazio-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Soulé risponde a Romagnoli, Dovbyk e Castellanos in difficoltà

Lazio e Roma ottengono un punto a testa: il derby di Roma finisce con il risultato di 1-1, con le distanze in classifica che restano invariate.

Lazio e Roma si dividono il bottino in palio per la sfida europea della 33a giornata di Serie A: alla rete di Romagnoli, risponde il super goal di Soulé.

Il primo tempo è a senso unico, con i biancocelesti che partono fortissimo. Dopo pochissimi minuti c'è però già la prima scintilla del match, con Paredes che colpisce Zaccagni a palla lontana, venendo però visto dall'arbitro Sozza, che estrae il giallo per l'argentino. Dalla punizione che ne scaturisce, Isaksen crossa teso verso il centro dell'area, con Romagnoli che colpisce benissimo di testa, venendo fermato solamente da un super intervento di Svilar. A metà del primo tempo Isaksen si mette in proprio entrando in area con una serpentina e calciando a botta sicura con il destro, trovando un altro grande intervento del portiere giallorosso. Quest'ultimo viene impegnato nuovamente, sempre da Isaksen, con un mancino a giro da fuori, confermando lo stato di grazia di questa serata.

Ad inizio ripresa l'estremo difensore non può però nulla sul colpo di testa di Romagnoli, questa volta servito dal cross su punizione di Luca Pellegrini: il capitano biancoceleste realizza sotto la sua curva e corre sotto al settore dedicato ai suoi tifosi per esultare. Passano pochi minuti e questa volta il miracolo arriva dalla parte opposta, con Mandas che - con un colpo di reni - toglie il pareggio a Mancini, che di testa aveva trovato l'angolo basso lontano. Al 69' arriva la prodezza che rimette il match in equilibrio: palla orizzontale di Saelemaekers per Soulé in zona trequarti, con l'ex Juventus e Frosinone che calcia di prima intenzione con il mancino, trovando la parte bassa della traversa. La palla rimbalza prima in porta, poi nuovamente sulla traversa. Attimi di attesa. Sozza indica l'orologio e assegna la rete ai giallorossi. Nel finale occasioni da una parte e dall'altra, me le due squadre non affondano e il derby finisce in parità.