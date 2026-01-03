Lazio-Napoli è la partita di Sarri: gioie e dolori in tre anni impossibili da dimenticare

La delusione di uno Scudetto perso a pochi metri dalla linea del traguardo porta Sarri e il Napoli a separarsi: per il tecnico si apre il breve capitolo (della durata di un solo anno) alla guida del Chelsea, con cui riuscirà a trionfare oltre i confini nazionali portando a casa un'Europa League.

Eppure, se Sarri è ancora oggi accostato al Napoli, un motivo ci sarà: merito della filosofia di gioco che ha dato vita al termine "sarrismo", sorto sui social senza troppe pretese e finito col diventare un vero e proprio neologismo del vocabolario Treccani.

"La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; anche, il modo diretto e poco diplomatico di parlare e di comportarsi che sarebbe tipico di Sarri".

Un termine manifesto, uno spartiacque storico all'interno del calcio italiano: anche senza trofei, quel Napoli resta tutt'ora negli occhi sognanti di chi ama davvero il calcio e le gesta dei suoi eroi senza mantello.