Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Maurizio Sarri Lazio 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Sarri in panchina per Lazio-Napoli? Come sta? Le ultime dopo l'operazione al cuore

Le condizioni di Maurizio Sarri, reduce dall'intervento effettuato lunedì per risolvere un problema cardiaco, in vista del lunch match di domenica all'Olimpico.

Pubblicità

La giornata di lunedì, in casa Lazio, è stata caratterizzata dalla notizia riguardante la salute di Maurizio Sarri.

L'allenatore biancoceleste è stato operato al cuore, col club di Lotito impegnato a diffondere un comunicato ufficiale attraverso cui è stato dato conto delle condizioni del tecnico.

Come sta Sarri dopo l'intervento? Quando torna? Sarà in panchina per Lazio-Napoli?

  • SARRI OPERATO AL CUORE: IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    Questa la nota apparsa lunedì pomeriggio sui canali della Lazio:

    "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA.

    L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.

    All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo.

    Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra.

    La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

    • Pubblicità

  • COME STA SARRI? LE ULTIME SULLE SUE CONDIZIONI

    A fornire aggiornamenti in merito allo stato di salute di Sarri dopo l'operazione al cuore è il Corriere dello Sport, spiegando come in giornata l'allenatore dovrebbe essere dimesso dall'ospedale romano per far rientro a casa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SARRI IN PANCHINA PER LAZIO-NAPOLI?

    Nei piani di Sarri c'era l'idea di restare a riposo per un paio di giorni, ragion per cui - qualora le dimissioni dal Policlinico avverranno realmente oggi - il tecnico tornerebbe ad allenare Zaccagni & co. a Formello da venerdì: giovedì, infatti, non sono previste sedute.

    Per Lazio-Napoli, lunch match della diciottesima giornata di Serie A previsto domenica 4 gennaio alle 12:30, il grande ex dovrebbe sedere regolarmente in panchina per guidare i suoi contro la squadra di cui è stato 'Comandante' per 3 stagioni dal 2015 al 2018. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • L'ALLENATORE IN SECONDA DELLA LAZIO: CHI È IL VICE DI SARRI?

    Durante i giorni di assenza da Formello, compreso quello di lunedì, a far lavorare la Lazio è stato Marco Ianni: è lui l'allenatore in seconda dei biancocelesti nonché il vice di Sarri, coadiuvato dal collaboratore tecnico Pasqui, dai preparatori atletici Losi e Ranzato e dai preparatori dei portieri Nenci e Viotti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP
0