Sarri in panchina per Lazio-Napoli? Come sta? Le ultime dopo l'operazione al cuore

Durante i giorni di assenza da Formello, compreso quello di lunedì, a far lavorare la Lazio è stato Marco Ianni: è lui l'allenatore in seconda dei biancocelesti nonché il vice di Sarri, coadiuvato dal collaboratore tecnico Pasqui, dai preparatori atletici Losi e Ranzato e dai preparatori dei portieri Nenci e Viotti.