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Isaksen Lazio MilanGetty Images
Michael Baldoin

Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Isaksen incontenibile, Motta non fa rimpiangere Provedel, Leao delude, Estupinan rovina tutto dopo il derby

I biancocelesti spazzano via i sogni Scudetto del Milan centrando il secondo successo consecutivo in casa, festeggiando al meglio il ritorno dei propri tifosi allo stadio.

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Poteva essere la serata che avrebbe riaperto tutto, invece per il Milan l’Olimpico di Roma si è trasformato in un vero e proprio inferno: i rossoneri escono sconfitti per 1-0 da una Lazio nella sua migliore versione stagionale.

Partenza esuberante dei padroni di casa, spinti anche dalla carica del pubblico tornato a riempire lo stadio per l’occasione. I primi squilli arrivano a metà della prima frazione: prima Estupinan sfiora il palo di destra, poi, nell’azione successiva, Taylor si inventa una giocata e colpisce in pieno la traversa da posizione defilata, sorprendendo la difesa rossonera. Al 27’ passa in vantaggio la Lazio: un lancio lungo di Marusic sorprende Estupinan, e alle sue spalle sbuca Isaksen, che col mancino batte Maignan. Al 36’ i biancocelesti vanno vicini al raddoppio: Maldini scappa alla marcatura di De Winter e si invola in contropiede, ma conclude debolmente verso Maignan, che blocca a terra.

All’inizio della ripresa nessun cambio, ma il Milan si dispone a specchio con un 4-3-3, con Pulisic e Saelemaekers ai lati di Leao. I rossoneri trovano un po’ di fiducia e, con lo statunitense, riescono a mettere in difficoltà per la prima volta Motta, bravo a respingere il suo destro. Allegri effettua un paio di cambi, inserendo tra gli altri Nkunku per Leao, decisione che irrita il portoghese.

Nella mezz’ora finale il Milan prova l’assalto: i rossoneri chiedono un rigore e vedono annullato un goal per un mani di Athekame, ma devono fare i conti con una super prestazione di Motta, sempre attento e coraggioso nelle uscite.

  • PAGELLE LAZIO

    Un vero fiume in piena, che fa degli sprint la sua arma per mandare in confusione il diretto avversario: Isaksen (voto 7.5) torna a brillare nei big match, come spesso aveva dimostrato la scorsa stagione. Sarà stata anche la spinta del pubblico, ma con lui in queste condizioni la Lazio sembra un’altra squadra.

    Dopo una prestazione del genere, ci si chiede dov’era finito per tutto questo tempo Nuno Tavares (voto 7): il terzino portoghese appare instancabile, con le sue sgaloppate palla al piede che mettono in difficoltà più volte la difesa del Milan.

    Taylor e Dele-Bashiru (voto 6.5) incarnano perfettamente il tipo di centrocampisti che Sarri aspettava da tutta la stagione: solidi in possesso e ancora più efficaci in fase di rifinitura.

    La prestazione di Maldini (voto 6) viene inevitabilmente macchiata dalla chance sprecata in contropiede, che avrebbe potuto chiudere il match.

    Tra i grandi protagonisti della serata c’è anche il giovanissimo Motta (voto 7): il portiere classe 2005 della Lazio sarà chiamato a difendere i pali fino al termine della stagione a causa dell’infortunio di Provedel, ma contro il Milan mette in mostra grande talento e sfrontatezza.

    VOTI LAZIO (4-3-3): Motta 7; Marusic 6.5, Provstgaard 6.5, Gila 7, Nuno Tavares 7; Taylor 6.5 (90' Belahyane sv), Patric 6, Dele-Bashiru 6.5; Isaksen 7.5 (69' Dia 6), Maldini 6 (68' Pedro 6), Zaccagni 6 (83' Cancellieri sv). All. Sarri.

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  • PAGELLE MILAN

    Dall’opportunità dello 0-1 con un colpo di testa di poco a lato all’errore che costa il vantaggio della Lazio, Estupinan (voto 4.5) passa da possibile eroe della rimonta Scudetto del Milan a protagonista di una prestazione decisamente negativa all’Olimpico. Viene ammonito all’inizio della ripresa e sostituito da Allegri.

    Deludente anche la prova di Leao (voto 5): il portoghese appare a disagio nel ruolo di punta centrale, senza riuscire a esprimere le sue armi migliori, dribbling e velocità negli spazi. Allegri lo sostituisce a metà del secondo tempo, ma il giocatore non reagisce positivamente e torna in panchina evidentemente contrariato.

    Jashari (voto 5) aveva il compito di non far rimpiangere l’assenza di Rabiot, ma la prestazione è opaca: sempre fuori dal gioco, perde troppi duelli e non riesce mai a cambiare il ritmo della squadra.

    VOTI MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5 (57' Athekame 6), De Winter 5.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (84' Ricci sv), Fofana 5.5 (67' Nkunku 6), Modric 5.5, Jashari 5, Estupinan 4.5 (57' Bartesaghi 6); Pulisic 5.5, Leao 5 (67' Fullkrug 5.5). All. Allegri.

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  • TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0

    Marcatori: 26' Isaksen

    LAZIO (4-3-3): Motta 7; Marusic 6.5, Provstgaard 6.5, Gila 7, Nuno Tavares 7; Taylor 6.5 (90' Belahyane sv), Patric 6, Dele-Bashiru 6.5; Isaksen 7.5 (69' Dia 6), Maldini 6 (68' Pedro 6), Zaccagni 6 (83' Cancellieri sv). All. Sarri.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5.5 (57' Athekame 6), De Winter 5.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (84' Ricci sv), Fofana 5.5 (67' Nkunku 6), Modric 5.5, Jashari 5, Estupinan 4.5 (57' Bartesaghi 6); Pulisic 5.5, Leao 5 (67' Fullkrug 5.5). All. Allegri.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: 55' Estupinan, 70' Motta, 81' Nuno Tavares, 94' Pedro, 95' Patric

    Espulsi: -

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