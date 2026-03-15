Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Isaksen incontenibile, Motta non fa rimpiangere Provedel, Leao delude, Estupinan rovina tutto dopo il derby

Poteva essere la serata che avrebbe riaperto tutto, invece per il Milan l’Olimpico di Roma si è trasformato in un vero e proprio inferno: i rossoneri escono sconfitti per 1-0 da una Lazio nella sua migliore versione stagionale.

Partenza esuberante dei padroni di casa, spinti anche dalla carica del pubblico tornato a riempire lo stadio per l’occasione. I primi squilli arrivano a metà della prima frazione: prima Estupinan sfiora il palo di destra, poi, nell’azione successiva, Taylor si inventa una giocata e colpisce in pieno la traversa da posizione defilata, sorprendendo la difesa rossonera. Al 27’ passa in vantaggio la Lazio: un lancio lungo di Marusic sorprende Estupinan, e alle sue spalle sbuca Isaksen, che col mancino batte Maignan. Al 36’ i biancocelesti vanno vicini al raddoppio: Maldini scappa alla marcatura di De Winter e si invola in contropiede, ma conclude debolmente verso Maignan, che blocca a terra.

All’inizio della ripresa nessun cambio, ma il Milan si dispone a specchio con un 4-3-3, con Pulisic e Saelemaekers ai lati di Leao. I rossoneri trovano un po’ di fiducia e, con lo statunitense, riescono a mettere in difficoltà per la prima volta Motta, bravo a respingere il suo destro. Allegri effettua un paio di cambi, inserendo tra gli altri Nkunku per Leao, decisione che irrita il portoghese.

Nella mezz’ora finale il Milan prova l’assalto: i rossoneri chiedono un rigore e vedono annullato un goal per un mani di Athekame, ma devono fare i conti con una super prestazione di Motta, sempre attento e coraggioso nelle uscite.