Lazio-Inter 0-3, pagelle e tabellino: Lautaro è tornato, Diouf è arrivato. Cancellieri non c'è, la difesa biancoceleste crolla

Dopo aver festeggiato lo Scudetto a San Siro battendo il Parma per 3-0, l'Inter Campione d'Italia 2025/2026 batte anche la Lazio all'Olimpico assicurandosi la 27esima vittoria in Serie A. Una vittoria che arriva pochi giorni dalla finalissima di Coppa Italia, che vedrà di scena un replay: mercoledì 13, infatti, bianconcelesti e nerazzurri si sfideranno sullo stesso terreno per determinare la vincitrice del torneo, in una sfida che terrà col fiato sospeso anche le squadre che puntano al settimo posto, valido per la Conference qualora i capitoli dovessero cadere nuovamente contro Lautaro e compagni.

Il primo Lazio-Inter di questo maggio non è stato complicato per i meneghini, che nel corso del primo tempo hanno rapidamente chiuso la sfida con le reti di Lautaro e Sucic, il primo nuovamente nel tabellino un mese dopo l'ultima marcatura. Prima della chiusura della frazione ci ha pensato Sucic a mettere al sicuro il risutato, raddoppiando al 39', mezzora dopo il vantaggio.

L'Inter aveva trovato il vantaggio con la rimessa di Diouf che aveva portato alla torre di Thuram e al colpo di prima di Lautaro, mentre il 2-0 siglato da Sucic è arrivato con un bel mancino piazzato da fuori area.

In vista della finale di Coppa entrambe le squadre hanno ampiamente rallentato nella ripresa, praticamente mai tirando in porta. L'unico sussulto del secondo tempo è stato il rosso di Romagnoli per un brutto fallo su Bonny, subentrato al posto di Thuram: rosso diretto mostrato da Abisso e confermato dopo la visione dell'azione al monitor. In dieci, la Lazio ha subito anche il tris ad opera di Calhanoglu: 3-0 su assist di Bonnu al 76' e fine dei giochi.