Sia Lautaro che Ausilio hanno speso parole incoraggianti, ma l'intesa sul nuovo contratto del top player dell'Inter resta ancora da trovare.

Tutte le orecchie dei tifosi dell'Inter (e non solo), mentre campionato e Champions viaggiano, per ora, a gonfie vele, sono tese su una sola questione: il rinnovo di Lautaro Martinez.

Nonostante le recenti parole incoraggianti del calciatore prima e di Ausilio poi, la realtà racconta una trattativa complessa da realizzare e da incastrare per l'Inter, per cifre ed evoluzione, sulla quale non c'è fretta ma che resta da portare a termine.

Entro quando? Possibilmente entro l'estate, quando Mbappé a Madrid potrebbe innescare uno scomodo domino di punte che potrebbe portare offerte folli per il campione nerazzurro in Viale Liberazione.