Lautaro Martinez e il record di goal in Serie A: quante reti mancano per superare Higuain e Immobile?

L'attaccante dell'Inter insegue il traguardo come marcatore più prolifico in una singola stagione di Serie A: Lautaro punta Immobile e Higuain.

Lautaro Martinez sta disputando la sua miglior annata di Serie A. Dopo appena 23 turni, infatti, l'argentino ha già superato il suo record personale in Italia, ottenuto nel 2022 e nel 2023 (21 goal in entrambe le occasioni).

Anno dopo anno Lautaro ha sempre migliorato il suo score in Serie A, partendo dalle sei reti della prima annata, passando per le quattordici della seconda e le diciasette della terza fino alle ventuno delle annate 2022 e 2023.

Ora Lautaro punta con forza al record all-time del massimo campionato, ottenuto da Ciro Immobile e Gonzalo Higuain: entrambi si trovano infatti in vetta come massimi marcatori in una singola annata di Serie A.