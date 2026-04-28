Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio

L'Inter, domenica, potrebbe mettere le mani sullo Scudetto.
Per farlo Cristian Chivu si augura di poter avere a disposizione anche Lautaro Martinez, ai box da settimane causa infortunio.
Come sta? Giocherà contro il Parma?
L'Inter, domenica, potrebbe mettere le mani sullo Scudetto.
Per farlo Cristian Chivu si augura di poter avere a disposizione anche Lautaro Martinez, ai box da settimane causa infortunio.
Come sta? Giocherà contro il Parma?
A fornire le ultime sulle condizioni di Lautaro è Sky, spiegando come il Toro abbia svolto un lavoro personalizzato nel corso dell'intera settimana appena andata in archivio: martedì è fissata la ripresa degli allenamenti, con Chivu che spera di ritrovare in gruppo anche il capitano dell'Inter.
Ottimismo, sì, ma nessun rischio. Troppo importante gestire le energie tra vittoria dello Scudetto e finale di Coppa Italia, ecco perché Chivu e lo staff medico valuteranno con attenzione insieme a Lautaro Martinez se sarà il caso di convocarlo per Inter-Parma.
Lautaro è fermo da Inter-Roma del 5 aprile, match nel quale ha accusato una sorta di ricaduta dell'infortunio al polpaccio sinistro patito il 18 febbraio in Champions sul campo del Bodo/Glimt: "Risentimento al soleo", questa la diagnosi che sta costringendo l'attaccante argentino a restar fuori.