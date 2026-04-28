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Lautaro Martinez Inter 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter

Come sta Lautaro e le ultime in vista di Inter-Parma, match che potrebbe regalare aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri.

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L'Inter, domenica, potrebbe mettere le mani sullo Scudetto.


Per farlo Cristian Chivu si augura di poter avere a disposizione anche Lautaro Martinez, ai box da settimane causa infortunio.


Come sta? Giocherà contro il Parma?

  • INFORTUNIO LAUTARO MARTINEZ: LE ULTIME

    A fornire le ultime sulle condizioni di Lautaro è Sky, spiegando come il Toro abbia svolto un lavoro personalizzato nel corso dell'intera settimana appena andata in archivio: martedì è fissata la ripresa degli allenamenti, con Chivu che spera di ritrovare in gruppo anche il capitano dell'Inter.


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  • LAUTARO GIOCA INTER-PARMA?

    Ottimismo, sì, ma nessun rischio. Troppo importante gestire le energie tra vittoria dello Scudetto e finale di Coppa Italia, ecco perché Chivu e lo staff medico valuteranno con attenzione insieme a Lautaro Martinez se sarà il caso di convocarlo per Inter-Parma.


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  • COS'HA LAUTARO MARTINEZ

    Lautaro è fermo da Inter-Roma del 5 aprile, match nel quale ha accusato una sorta di ricaduta dell'infortunio al polpaccio sinistro patito il 18 febbraio in Champions sul campo del Bodo/Glimt: "Risentimento al soleo", questa la diagnosi che sta costringendo l'attaccante argentino a restar fuori.


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