"È per il bene di Yamal" - Il ds della Spagna spiega la sorprendente esclusione

Karanka, che ricopre il ruolo di direttore sportivo della RFEF, ha minimizzato il clamore suscitato dall'inaspettato ritiro di Yamal dalla nazionale spagnola. Ha assicurato che la comunicazione tra la federazione e tutti i club è stata eccellente, aggiungendo che era nell'interesse di Yamal concentrarsi sul suo recupero.

"Disagio? Non è più una mia preoccupazione, è una questione che riguarda i medici" ha detto. "Ho sempre detto, anche ieri, che la comunicazione con tutti i club è stata fantastica. Sono stato in contatto con Deco fino a questa mattina, quando è stata presa la decisione. Ed è stata presa per il bene del ragazzo, affinché si riprenda il prima possibile. Migliori sono le sue prestazioni nel club, migliori saranno quelle nella nazionale. Il commissario tecnico della nazionale era con lui ieri sera e questa mattina, prima che fosse escluso dalla squadra".

"Eravamo felici perché Lamine stava tornando al suo meglio; ha giocato una grande partita contro il Club Brugge e ha segnato a Vigo l'altro giorno. Eravamo ansiosi di rivederlo, ma ha questi piccoli problemi e quello che vogliamo, sia la nazionale che il Barça, è che torni ad essere il giocatore che ci ha stupito non molto tempo fa".