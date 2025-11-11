Getty/GOAL
"È per il bene di Yamal" - Il ds della Spagna spiega la sorprendente esclusione
Shock per la Spagna e De la Fuente
La nazionale spagnola e il commissario tecnico Luis de la Fuente hanno ricevuto un duro colpo martedì mattina, dopo l'esclusione di Yamal dalla rosa della Spagna per le prossime qualificazioni ai Mondiali contro Georgia e Turchia, in programma il 15 e il 18 novembre. La stella del Barcellona si è sottoposta a una terapia invasiva a radiofrequenza per combattere i suoi continui problemi dovuti alla pubalgia. Dovrà rimanere fuori dai campi per i prossimi 7-10 giorni.
La procedura medica a cui si è sottoposto Yamal ha lasciato "sorpresa" la Federcalcio spagnola (RFEF), che nella sua dichiarazione ufficiale ha affermato che "la procedura è stata eseguita senza previa notifica allo staff medico della nazionale, che ne è venuto a conoscenza solo attraverso un rapporto ricevuto ieri sera alle 22:40".
Martedì, De la Fuente ha condiviso le sue riflessioni e si è detto perplesso per la situazione. "Ci sono procedure che avvengono al di fuori del controllo della Federazione", ha detto a RNE. "È così che vanno le cose, dobbiamo accettarlo. Non mi è mai capitata una situazione del genere prima d'ora. Non credo sia molto normale. Ci ha sorpreso tutti. Non si hanno notizie, non si conoscono i dettagli e, oltretutto, si tratta di una questione di salute, quindi si rimane sorpresi".
Il ds conferma che non c'è rabbia per Yamal
Karanka, che ricopre il ruolo di direttore sportivo della RFEF, ha minimizzato il clamore suscitato dall'inaspettato ritiro di Yamal dalla nazionale spagnola. Ha assicurato che la comunicazione tra la federazione e tutti i club è stata eccellente, aggiungendo che era nell'interesse di Yamal concentrarsi sul suo recupero.
"Disagio? Non è più una mia preoccupazione, è una questione che riguarda i medici" ha detto. "Ho sempre detto, anche ieri, che la comunicazione con tutti i club è stata fantastica. Sono stato in contatto con Deco fino a questa mattina, quando è stata presa la decisione. Ed è stata presa per il bene del ragazzo, affinché si riprenda il prima possibile. Migliori sono le sue prestazioni nel club, migliori saranno quelle nella nazionale. Il commissario tecnico della nazionale era con lui ieri sera e questa mattina, prima che fosse escluso dalla squadra".
"Eravamo felici perché Lamine stava tornando al suo meglio; ha giocato una grande partita contro il Club Brugge e ha segnato a Vigo l'altro giorno. Eravamo ansiosi di rivederlo, ma ha questi piccoli problemi e quello che vogliamo, sia la nazionale che il Barça, è che torni ad essere il giocatore che ci ha stupito non molto tempo fa".
Karanka risponde alle parole di Flick
Flick era furioso dopo che Yamal aveva subito un infortunio durante la pausa internazionale di settembre e aveva espresso pubblicamente la sua frustrazione nei confronti della nazionale e del modo in cui De la Fuente aveva gestito il giocatore. "Lamine Yamal non sarà disponibile. È andato in nazionale dolorante e non si è allenato", ha detto Flick all'epoca. "Gli hanno dato degli antidolorifici per giocare. Avevano almeno tre gola di vantaggio in ogni partita, e lui ha giocato 73 minuti e 79, e tra una partita e l'altra non poteva allenarsi. Questo non è prendersi cura del giocatore. Sono molto triste per questo".
Più tardi, in ottobre, ha difeso le sue precedenti dichiarazioni, aggiungendo: "Voglio proteggere il mio giocatore, sostenerlo, questo è tutto. Sono successe molte cose. Per me la questione è chiusa. Non ho nulla di negativo da dire su questa situazione. Lo so dall'altra parte. Non è facile per me. Non è facile per De la Fuente. Devo proteggere il mio giocatore; questo è il motivo per cui ho alzato un po' la voce più di quanto vorrei normalmente fare. Non me ne pento. Ora, l'importante è gestire la situazione insieme. I giocatori, i club e la Federazione spagnola. Dobbiamo gestirla insieme".
Karanka, tuttavia, non ha voluto gettare benzina sul fuoco, optando invece per un approccio diplomatico. Quando gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Flick, l'ex difensore del Real Madrid ha detto: "È già successo. La situazione odierna dimostra che la nazionale si prende cura non solo di Lamine, ma di tutti i suoi giocatori. Quando un referto medico indica un potenziale rischio di infortunio, il giocatore viene rimandato al suo club".
Quando tornerà Yamal?
Il secondo classificato al Pallone d'Oro 2025 dedicherà la pausa internazionale al recupero fisico, poiché una persistente pubalgia minaccia di prolungare la sua battaglia per tornare in piena forma.
Tuttavia, è probabile che sarà disponibile per la partita di campionato contro l'Athletic Club del prossimo 22 novembre.
