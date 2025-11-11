Pubblicità
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Yamal escluso dai convocati della Spagna: il duro comunicato della Federazione, cosa è successo

Il fuoriclasse spagnolo, su via libera del Barcellona, si sarebbe sottoposto ad un trattamento per curare la pubalgia senza avvertire la Federazione.

Scoppia il caos in Spagna relativo alla situazione di Lamine Yamal.

Il fuoriclasse del Barcellona è stato infatti escluso dalla lista dei convocati della Spagna - dove faceva inizialmente parte - e non prenderà dunque parte ai prossimi impegni della Roja contro Georgia e Turchia.

Di seguito ecco il comunicato delle Federazione spagnola e quali sono i motivi che hanno portato all'esclusione del numero 10 blaugrana.

  • COSA È SUCCESSO

    Yamal, con il benestare del Barcellona, si sarebbe sottoposto ad un trattamento di radiofrequenza nello stesso giorno dell'inizio del ritiro della Spagna, senza che la RFEF sapesse nulla, per curare la pubalgia che nell'ultimo periodo ha rallentato il fuoriclasse catalano.

    La Federazione spagnola, rimasta all'oscuro di tutto, ha dunque deciso di esonerare Yamal dalla convocazione per le prossime sfide che vedranno impegnate la Spagna.

  • LA LETTERA DELLA FEDERAZIONE AL BARCELLONA

    "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e il loro disagio dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno di inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal si era sottoposto quella stessa mattina a un intervento invasivo di radiofrequenza per il trattamento del fastidio al pube.

    Questa procedura è stata eseguita senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, di cui si è a conoscenza nei dettagli solo tramite un referto pervenuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si indicava la raccomandazione medica di un riposo di 7-10 giorni". Di fronte all'evidenza dei fatti, la Federcalcio ha così provveduto a fare l'unica cosa possibile, "esonerare l'atleta dall'attuale convocazione". 

  • TENSIONE TRA RFEF E BARCELLONA

    L'esonero di Yamal dalla convocazione con la Spagna è solo l'ultimo episodio di un ultimo periodo scandito da qualche tensione di troppo tra la Federcalcio spagnola e il club detentore del cartellino del 18enne, ovvero il Barcellona.

    Durante la sosta per le nazionali di settembre, Lamine Yamal aveva risposto alla chiamata della Spagna e disputato entrambe le gare nonostante fosse sotto infiltrazioni - sempre appunto per gestire questo problema legato alla pubalgia - e la sua chiamata aveva infastidito, e non poco, Hansi Flick. L’allenatore tedesco aveva infatti criticato il commissario tecnico De la Fuente accusandolo di non tutelare i propri giocatori.

    Il ct iberico aveva replicato con decisione acuendo la tensione. A ottobre Yamal aveva saltato la nazionale causa infortunio, mentre a distanza di un mese De la Fuente l'aveva ritenuto idoneo alla convocazione. Quantomeno prima dell'ennesimo colpo di scena, destinato ancora una volta a far discutere e a non rasserenare il clima tra le parti.

  • CONVOCATO DE FRUTOS

    Yamal, dunque, non ci sarà. Né contro la Georgia, né contro la Turchia.

    Al suo posto, il ct De la Fuente ha convocato Jorge de Frutos del Rayo Vallecano, in campo per 22 minuti contro la Turchia a settembre, e presente in panchina durante le sfide internazionali di ottobre contro Georgia e Bulgaria.

