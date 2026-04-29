La nuova vita "senza dolore" di Lamela: intervento e protesi un anno dopo il ritiro

Classe 1992, Erik Lamela si è ritirato dal calcio professionistico lo scorso anno, all'età di 33 anni. L'argentino ha chiuso la propria carriera nel club greco dell'AEK Atene dopo aver militato per River Plate, Roma, Tottenham e Siviglia, cominciando a rimediare gravi infortuni proprio dopo aver lasciato l'Italia e aver firmato per gli Spurs in quel di Londra. Ora, tramite i social, Lamela ha annunciato di essersi sottoposto ancora una volta ad un intervento chirurgico, quello che spera possa portare finalmente a "una vita senza dolore".

Lamela, infatti, si è ritirato per un problema all'anca impossibile da gestire ulteriormente: "Sono un po' dolorante ma con la mia nuova anca, spero che questa protesi sia l'inizio di una vita senza dolore" ha scritto l'argentino su Instagram, allegando la foto della radiografia.

Ed è proprio il problema all'anca ciò che ha causato il ritiro di Lamela, come raccontato a Tyc Sports qualche tempo fa: "Sono andato in pensione a causa di un problema fisico che mi dava fastidio da molto tempo. Volevo finire la mia carriera nel miglior modo possibile, godendomi il più possibile nonostante questo problema, ma è stato abbastanza difficile".

"Era ancora più grave perché avevo sofferto di usura della cartilagine e di artrosi avanzata, la mia anca era sempre più colpita e non potevo più allenarmi come prima. Per questo ho dovuto modificare il modo in cui mi allenavo, perché se lo facevo durante la settimana non avrei giocato. Del resto la mia anca non riusciva a mantenere determinati livelli di prestazioni durante la settimana".

Del decennio successivo alla Roma, Lamela ha saltato circa 200 partite per diversi tipi di infortunio, con il problema all'anca che è risultato quello purtroppo più duraturo. Ora, con la protesi inizia una nuova fase della sua vita: quella che Erik si augura possa essere priva di dolore.