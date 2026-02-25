Goal.com
Leonardo Gualano

La vignetta polemica del Benfica: Dahl con un livido in faccia è una frecciata a Real Madrid e UEFA

Il Benfica prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ha pubblicato sui propri profili social una vignetta che ha fatto discutere.

Quella tra Real Madrid-Benfica è stata una marcia di avvicinamento estremamente tesa.

A tenere banco è stata ovviamente la vicenda Prestianni-Vinicius, con l’argentino che, accusato dall’attaccante brasiliano di avergli rivolto insulti di stampo razzista, è stato sospeso in via preventiva dalla UEFA (in attesa che si chiuda l’indagine attualmente in corso), ma non è stato l’unico caso che ha reso incandescente la vigilia della gara.

Il club lusitano, infatti, si è lamentato, nei giorni successivi alla sfida di andata, per un pugno rifilato da Valverde a Dahl e, a poche ore dal calcio d’inizio, ha usato i propri profili social per lanciare una stoccata al Real Madrid ed evidentemente anche alla UEFA.

  • IL PUGNO DI VALVERDE A DAHL

    All’83’ della sfida valida per l’andata dei playoff di Champions League che mettono in palio uno dei pass per gli ottavi di finale, Valverde si è reso protagonista di un gesto catturato dalle telecamere ma non ravvisato dal direttore di gara Letexier.

    Il centrocampista del Real Madrid ha colpito intenzionalmente Dahl, rifilandogli un vero e proprio pugno mentre il pallone era lontano dai due giocatori.

    Un fallo da espulsione diretta, con conseguente squalifica per il ritorno: Valverde, invece, non è stato sanzionato e al Bernabeu scenderà regolarmente in campo.

  • IL RECLAMO DEL BENFICA

    Nei giorni successivi alla sfida di andata, il Benfica ha deciso di presentare un reclamo alla UEFA a seguito del pugno rifilato da Valverde a Dahl e non ravvisato né dal direttore di gara né dagli addetti al VAR.

    Il club portoghese ha deciso di rivolgersi al massimo organo calcistico europeo affinché venisse sanzionata la “condotta violenta” di Valverde, ma la stessa UEFA ha respinto tale reclamo, decidendo di non prendere alcun provvedimento disciplinare.

  • LA VIGNETTA DEL BENFICA

    Come spesso accade, il Benfica, attraverso i propri profili social, prima della partita con il Real Madrid, ha pubblicato una vignetta.

    In questo caso si vede Pavlidis che, aiutato da Dahl, prova ad entrare in una torre nella quale è custodita la corona presente nello stemma del Real Madrid.

    Pavlidis, in questo caso, impersona Robin Hood (in molti ci hanno letto una stoccata del tipo “l’eroe che rubava ai ricchi per dare ai poveri”), ma ad attirare l’attenzione di molti è stato soprattutto il personaggio di Dahl.

    Sul volto del terzino ex Roma appare in maniera evidente un livido che rappresenta un chiaro riferimento al colpo subito da Valverde.

    Una frecciata in piena regola, dunque, sia al Real Madrid che alla UEFA.

