La vignetta polemica del Benfica: Dahl con un livido in faccia è una frecciata a Real Madrid e UEFA

Quella tra Real Madrid-Benfica è stata una marcia di avvicinamento estremamente tesa.

A tenere banco è stata ovviamente la vicenda Prestianni-Vinicius, con l’argentino che, accusato dall’attaccante brasiliano di avergli rivolto insulti di stampo razzista, è stato sospeso in via preventiva dalla UEFA (in attesa che si chiuda l’indagine attualmente in corso), ma non è stato l’unico caso che ha reso incandescente la vigilia della gara.

Il club lusitano, infatti, si è lamentato, nei giorni successivi alla sfida di andata, per un pugno rifilato da Valverde a Dahl e, a poche ore dal calcio d’inizio, ha usato i propri profili social per lanciare una stoccata al Real Madrid ed evidentemente anche alla UEFA.