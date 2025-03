Da Thuram a Dimarco e Zaccagni: la Top 11 della 27ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 27° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Juventus-Verona ha chiuso la ventisettesima giornata di campionato, attesa soprattutto per la sfida scudetto tra Napoli ed Inter, che non ha cambiato la classifica se non per l'avvicinamento dei bianconeri alla vetta.

Chi non ha approfittato della situazione invece è l'Atalanta, che si è fermata in casa contro il Venezia. Guardando un po' più in basso, vittoria preziosissima della Lazio a San Siro contro il Milan, che è sempre più lontana da un posto nell'Europa che conta.

Prosegue la rimonta in classifica della Roma mentre torna alla vittoria la Fiorentina che rimane in piena corsa per un posto in Europa League, come il Bologna, che vince e spera ancora in qualcosa di più.

Ecco la top 11 scelta da GOAL.