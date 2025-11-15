Pubblicità
Leonardo Gualano

La tecnologia della NASA per facilitare il recupero: Bremer mette la sfida con il Napoli nel mirino

Bremer sta portato avanti il suo lavoro di recupero utilizzando anche un tapis roulant speciale: potrebbe rientrare ad inizio dicembre.

È fermo dallo scorso 27 settembre, da quando cioè, nel corso della sfida valida per il quinto turno di campionato con l’Atalanta, ha avvertito un problema al ginocchio che prima l’ha costretto a lasciare il campo, poi, nei giorni successivi, a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Bremer, che ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, da allora non si è più visto in campo, ma intanto ha iniziato il percorso riabilitativo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per accelerare la fase di recupero senza correre rischi il centrale brasiliano sta utilizzando un tapis roulant speciale.


  TECNOLOGIA NASA

    Come spiegato da Tuttosport, in questi giorni Bremer ha ripreso a correre su un tapis roulant “Alter G”.

    Si tratta di un tappeto speciale, diverso da tutti gli altri, che adotta una tecnologia che porta la firma della NASA.

  Bremer Juventus 2025

    UN MINOR IMPATTO PER LE ARTICOLAZIONI

    Questo speciale attrezzo, grazie alla compressione dell’aria, permette di allenarsi con una riduzione del peso corporeo pari all’80%.

    Si tratta di un vantaggio notevole, quello offerto da questo tapis roulant speciale, perché consente di limitare sensibilmente l’impatto al suolo delle articolazioni.

    Grazie anche a questo macchinario, dunque, Bremer potrà portare avanti il suo recupero in maniera più rapida e correndo meno rischi.

  IL NAPOLI NEL MIRINO

    Bremer inizierà nei prossimi giorni a intensificare i carichi di lavoro.

    L’obiettivo è quello di seguire la tabella di marcia preparata senza correre alcun rischio e, se le risposte saranno positive, il centrale brasiliano potrebbe tornare in campo a inizio dicembre.

    Nel mirino c’è la trasferta sul campo del Napoli in programma il 7 dicembre e valida per il quattordicesimo turno di Serie A.

    Qualora Bremer non dovesse farcela per tale data, il rientro slitterebbe alla successiva sfida di Champions League con il Pafos, o a quella di campionato con il Bologna.

    Quello che sembra certo è che comunque farà il suo ritorno in campo prima della fine dell’anno.

  Bremer Krstovic Juventus Atalanta

    NOVE LE PARTITE GIÀ SALTATE

    A causa dell’infortunio riportato a fine settembre, Bremer ha già dovuto saltare nove partite e non si è ancora potuto mettere a disposizione del suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

    Il centrale brasiliano non è sceso in campo in campionato contro Milan, Como, Lazio, Udinese, Cremonese e Torino, mentre in Champions League non è stato a disposizione per le sfide con Villarreal, Real Madrid e Sporting Lisbona.

