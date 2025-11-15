La tecnologia della NASA per facilitare il recupero: Bremer mette la sfida con il Napoli nel mirino

È fermo dallo scorso 27 settembre, da quando cioè, nel corso della sfida valida per il quinto turno di campionato con l’Atalanta, ha avvertito un problema al ginocchio che prima l’ha costretto a lasciare il campo, poi, nei giorni successivi, a sottoporsi a un intervento chirurgico.
Bremer, che ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, da allora non si è più visto in campo, ma intanto ha iniziato il percorso riabilitativo.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, per accelerare la fase di recupero senza correre rischi il centrale brasiliano sta utilizzando un tapis roulant speciale.