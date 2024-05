La svolta della Lazio: Tudor non esagera, dal suo arrivo è prima in classifica

Da quando il croato siede in panchina, i biancocelesti hanno conquistato 16 punti in 7 partite: un rendimento eguagliato solo da Inter e Atalanta.

Dalla classifica non sembrerebbe, però sì, anche la Lazio è ancora in piena corsa per un posto in Champions League: se il quinto posto è ormai quasi andato, una vittoria dell'Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen aprirebbe scenari inattesi e particolarmente appetibili.

Al di là di questo, però, c'è tutto il resto. C'è la crescita di una squadra che forse s'è svegliata tardi dal letargo, ma che l'ha fatto eccome. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Compreso il 2-0 all'Empoli in una giornata storica, a cinquant'anni di distanza dal primo Scudetto biancoceleste targato Tommaso Maestrelli.

E così, Igor Tudor può legittimamente gonfiare il petto. Lui il suo lo sta facendo. I punti di ritardo dalle prime posizioni sono stati accumulati in precedenza, semmai. E dunque è abbastanza normale che il croato rivendichi la bontà del proprio lavoro, nonostante la classifica parli pur sempre di un poco soddisfacente settimo posto.