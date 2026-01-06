La surreale presentazione di Gabigol al Santos, gli ultras gli lanciano un avvertimento: “Ci devi qualcosa”

Gabigol torna a vestire la maglia del Santos, ovvero il club nel quale è cresciuto e con il quale, giovanissimo, si è consacrato come uno degli attaccanti più interessanti del calcio brasiliano.
Lo ha fatto a ventinove anni per vivere la sua terza esperienza con la squadra di San Paolo, ma il suo arrivo in prestito dal Cruzeiro non è andato giù a molti.
L’ex Inter, infatti, è stato protagonista di una delle conferenze stampa di presentazione più surreali di sempre: nel corso della stessa, infatti, alcuni tifosi sono incredibilmente intervenuti lanciandogli un vero e proprio avvertimento.