Pubblicità
Pubblicità
Gabigol, Cruzeiro, 2025Mauricio Simões/Cruzeiro
Leonardo Gualano

La surreale presentazione di Gabigol al Santos, gli ultras gli lanciano un avvertimento: “Ci devi qualcosa”

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel corso della presentazione di Gabigol al Santos: alcuni tifosi si sono avvicinati e gli hanno dato un avvertimento.

Pubblicità

Gabigol torna a vestire la maglia del Santos, ovvero il club nel quale è cresciuto e con il quale, giovanissimo, si è consacrato come uno degli attaccanti più interessanti del calcio brasiliano.

Lo ha fatto a ventinove anni per vivere la sua terza esperienza con la squadra di San Paolo, ma il suo arrivo in prestito dal Cruzeiro non è andato giù a molti.

L’ex Inter, infatti, è stato protagonista di una delle conferenze stampa di presentazione più surreali di sempre: nel corso della stessa, infatti, alcuni tifosi sono incredibilmente intervenuti lanciandogli un vero e proprio avvertimento.

  • TENSIONE NEL CORSO DELLA PRESENTAZIONE

    Nel corso della presentazione di Gabigol come nuovo giocatore del Santos è avvenuto qualcosa di tanto incredibile quanto preoccupante.

    Tre rappresentanti del tifo organizzato della compagine brasiliana sono intervenuti avvicinandosi al giocatore e uno di essi gli ha lanciato un vero e proprio avvertimento.

    “Un sacco di gente qui non ti vuole, noi ti abbiamo dato fiducia e ti sosterremo, ma non dimenticarti dei goal. Ci stiamo mettendo la faccia, hai capito? Vogliamo che tu onori la maglia. Sei in debito con noi, sai come funzionano le cose qui”.

    • Pubblicità

  • LE IMMAGINI HANNO FATTO IL GIRO DEL MONDO

    Le immagini dell’accaduto sono subito diventate virali in rete e hanno fatto il giro del mondo.

    Dopo il confronto con i tifosi, Gabigol è parso attonito, ma ha provato a riprendere la conferenza come se nulla di grave fosse accaduto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ATTRITI CON LA TIFOSERIA

    Gabriel Barbosa è cresciuto calcisticamente nel Santos, club con il quale si è imposto giovanissimo ad ottimi livelli, prima di trasferirsi nel 2016 all’Inter, squadra con la quale ha vissuto un’esperienza estremamente deludente.

    Questa è la sua terza esperienza con la compagine di San Paolo, visto che vi ha giocato per una stagione anche nel 2018, ma nonostante lo stretto rapporto con il club e due successi nel Campionato Paulista, è inviso a buona parte della tifoseria.

    In molti, infatti, tra le altre cose, non gli hanno perdonato di aver giocato per il Flamengo e di aver posato una volta con la maglia degli acerrimi rivali del Corinthians.

    Gabigol ha scelto il Santos anche per rilanciarsi, dopo un’annata al Cruzeiro non certo entusiasmante.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • “VOGLIO AIUTARE NEYMAR”

    Nel corso della presentazione, Gabigol ha parlato del suo rapporto con l’idolo di casa e stella del Santos, Neymar.

    “Neymar è il mio idolo e un amico; ho giocato con lui in Nazionale e siamo sempre stati felici dentro e fuori dal campo. Voglio aiutarlo perché abbiamo bisogno di lui ai prossimi Mondiali”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Paulista A1
Santos FC crest
Santos FC
SAN
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
0