La surreale presentazione di Gabigol al Santos, gli ultras gli lanciano un avvertimento: “Ci devi qualcosa”

Nel corso della presentazione di Gabigol come nuovo giocatore del Santos è avvenuto qualcosa di tanto incredibile quanto preoccupante.

Tre rappresentanti del tifo organizzato della compagine brasiliana sono intervenuti avvicinandosi al giocatore e uno di essi gli ha lanciato un vero e proprio avvertimento.

“Un sacco di gente qui non ti vuole, noi ti abbiamo dato fiducia e ti sosterremo, ma non dimenticarti dei goal. Ci stiamo mettendo la faccia, hai capito? Vogliamo che tu onori la maglia. Sei in debito con noi, sai come funzionano le cose qui”.