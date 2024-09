La scomparsa di Origi: l'eroe del Liverpool finito ai margini del Milan

L'attaccante belga resta un idolo della Kop, mentre in rossonero è diventato un elemento indesiderato.

Il Liverpool è tornato in Champions League, una competizione che ha vinto per l'ultima volta nel 2019.

Divock Origi in quell'occasione subentrò a gara in corso segnando il goal del definitivo 2-0 nella finale contro il Tottenham. Il belga era l'eroe per eccellenza, una riserva affidabile sempre in grado di avere un impatto nelle occasioni più importanti e quando la sua squadra aveva più bisogno di lui.

Nell'estate del 2022, a 27 anni, Origi decise di non rinnovare col Liverpool accettando l'offerta del Milan dove sperava di diventare finalmente un titolare.

Origi invece oggi non solo non fa parte dell'undici tipo, ma non va neppure in panchina e non viene convocato per le gare del Milan.