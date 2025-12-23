La Roma vuole ridisegnare il suo attacco: Zirkzee più vicino e si lavora anche su Raspadori

L’arrivo di Zirkzee imporrebbe la necessità di far spazio in attacco e, in questo caso, i candidati principali sono ovviamente due: Ferguson e Dovbyk.

Per quel che riguarda il centravanti irlandese, la Roma sta già trattando con il Brighton l’interruzione anticipata del prestito, ma restano da sistemare alcuni dettagli relativi al suo stipendio.

L’attaccante ucraino ha invece estimatori in Inghilterra, West Ham e Sunderland su tutti, e potrebbe salutare l’Italia a fronte di un’offerta da circa 22 milioni di euro.