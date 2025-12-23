Pubblicità
Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty
Leonardo Gualano

La Roma vuole ridisegnare il suo attacco: Zirkzee più vicino e si lavora anche su Raspadori

La Roma ha individuato in Zirkzee e Raspadori gli elementi giusti per rafforzare il suo attacco: entrambi sarebbero pronti ad abbracciare il progetto giallorosso.

A poco più di diciassette mesi dal suo addio al Bologna, con conseguente approdo al Manchester United, Joshua Zirkzee sembra vicino a tornare a essere uno dei grandi protagonisti della nostra Serie A.

La Roma ha infatti individuato nell’olandese l’elemento giusto da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini per rafforzare quello che sin qui si è rivelato essere il reparto meno convincente della sua squadra: l’attacco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la chiusura dell’operazione è da considerarsi vicina e la fumata bianca potrebbe anche arrivare in tempi più brevi rispetto a quanto inizialmente prospettato da molti.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PARTI PIÙ VICINE

    Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni la Roma ha intensificato i contatti con il Manchester United.

    La strada che porta al buon esito della trattativa è stata resa più in discesa non solo dal benestare dei Friedkin, ma anche dalla volontà dello stesso attaccante, che sta spingendo per il trasferimento.

    Da registrare ci sarebbe anche l’apertura dei Red Devils che, a differenza di quanto prospettato nei giorni scorsi, potrebbero liberare il giocatore prima della fine della Coppa d’Africa (alcuni elementi del loro attacco sono impegnati nella competizione) e dunque prima del 18 gennaio.

  • LA FORMULA DELL’OPERAZIONE

    Riportare Joshua Zirkzee in Italia richiederà ovviamente un sacrificio importante da parte del club giallorosso.

    Il Manchester United valuta il cartellino dell’attaccante non meno di 40 milioni di euro, ma l’esborso potrebbe non essere immediato.

    L’operazione verrebbe infatti chiusa sulla base di un prestito con obbligo condizionato dalla qualificazione della Roma alla prossima Champions League.

    Zirkzee, dal canto suo, ha già trovato un accordo con il club capitolino e punta a rientrare in Italia anche per ritagliarsi quello spazio che potrebbe consentirgli di mettersi in mostra in ottica Mondiali del 2026.

  • SERVE FAR SPAZIO IN ATTACCO

    L’arrivo di Zirkzee imporrebbe la necessità di far spazio in attacco e, in questo caso, i candidati principali sono ovviamente due: Ferguson e Dovbyk.

    Per quel che riguarda il centravanti irlandese, la Roma sta già trattando con il Brighton l’interruzione anticipata del prestito, ma restano da sistemare alcuni dettagli relativi al suo stipendio.

    L’attaccante ucraino ha invece estimatori in Inghilterra, West Ham e Sunderland su tutti, e potrebbe salutare l’Italia a fronte di un’offerta da circa 22 milioni di euro.

  • Giacomo Raspadori Atletico MadridGetty

    ANCHE RASPADORI

    Zirkzee non sarebbe l’unico elemento chiamato a rafforzare il reparto offensivo della Roma.

    Il club capitolino sta infatti continuando a lavorare anche su un vecchio pallino come Giacomo Raspadori.

    L’Atletico Madrid non vorrebbe liberare il giocatore accolto la scorsa estate ed inoltre ci sono ancora delle distanze legate alla modalità del riscatto.

    La Roma ha proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro accompagnato da un diritto di riscatto da 20 milioni, ma il club spagnolo sembra restio da questo punto di vista e potrebbe aprire solo in caso di un obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

    Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore e l’obiettivo dei giallorossi sarà ovviamente quello di avvicinarsi a un’intesa.

    Raspadori, dal canto suo, sarebbe più che propenso ad abbracciare il progetto di Gasperini e chissà che la sua volontà non possa diventare determinante nei prossimi giorni.

0