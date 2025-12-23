La Roma vuole ridisegnare il suo attacco: Zirkzee più vicino e si lavora anche su Raspadori

A poco più di diciassette mesi dal suo addio al Bologna, con conseguente approdo al Manchester United, Joshua Zirkzee sembra vicino a tornare a essere uno dei grandi protagonisti della nostra Serie A.
La Roma ha infatti individuato nell’olandese l’elemento giusto da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini per rafforzare quello che sin qui si è rivelato essere il reparto meno convincente della sua squadra: l’attacco.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la chiusura dell’operazione è da considerarsi vicina e la fumata bianca potrebbe anche arrivare in tempi più brevi rispetto a quanto inizialmente prospettato da molti.