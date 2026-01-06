La Roma su Zirkzee, Massara ammette: “Il cambio di allenatore al Manchester United potrebbe cambiare le cose”

Come spiegato da ‘Sky Sport’, la Roma sta continuando a portare avanti i dialoghi con l’entourage dell’altro grande obiettivo di gennaio: Giacomo Raspadori.

L’attaccante è stato convocato per la Supercoppa di Spagna e, in caso di sconfitta in semifinale contro il Real Madrid, già venerdì si potrebbe registrare qualche novità importante sul suo futuro.

In caso di vittoria dei Colchoneros, invece, ogni discorso slitterebbe a dopo l’11 gennaio.

“Vero è che ci sono delle discussioni per Raspadori in corso sia con l’Atletico Madrid che con il giocatore - ha spiegato ancora Massara a ‘Sky’ - Si tratta di una situazione in evoluzione e sapevamo che potevano esserci queste tempistiche. Dovrebbe svilupparsi comunque in tempi piuttosto brevi in un senso o nell’altro”.