Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

La Roma su Zirkzee, Massara ammette: “Il cambio di allenatore al Manchester United potrebbe cambiare le cose”

Il direttore sportivo della Roma, si sofferma anche su Raspadori: “La soluzione si svilupperà in tempi brevi in un senso o nell’altro”.

Quello di Joshua Zirkzee è, senza ombra di dubbio, uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale di calciomercato.

L’attaccante olandese, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato con forza alla Roma che, proprio in lui, ha individuato l’elemento giusto per andare a rafforzare in maniera decisa il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

L’operazione che potrebbe portare l’ex Bologna in giallorosso potrebbe però ora essere un po’ più complicata rispetto a quanto previsto fino a pochi giorni fa: a renderla più in salita è la decisione del Manchester United di esonerare Ruben Amorim.

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    SITUAZIONE IN STANDBY

    Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Zirkzee resta un obiettivo della Roma, ma la trattativa negli ultimi giorni è rallentata.

    L’attaccante, infatti, dovrà ora essere valutato dal prossimo allenatore del Manchester United, che dovrà decidere se puntare o meno sull’olandese.

    A guidare i Red Devils nella prossima sfida di campionato contro il Burnley sarà Darren Fletcher, ma dovrebbe trattarsi di una soluzione temporanea.

    A confermare che la situazione potrebbe essere cambiata è stato il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ai microfoni di ’Sky’.

    “Zirkzee piace a molte squadre ed è chiaro che la situazione ora è diversa perché c’è stato questo cambio di guida tecnica che potrebbe modificare gli interessi tecnici anche del Manchester United”.

  • IL GIOCATORE VUOLE LA ROMA

    Nonostante il forte interesse per Zirkzee, la Roma non è ancora comunque riuscita a trovare un accordo con il Manchester United ed anche per questo motivo l’opinione del prossimo allenatore dei Red Devils potrebbe rivelarsi molto importante.

    Il giocatore, dal canto suo, ha invece già trovato un’intesa con il club capitolino e punta a tornare in Italia anche per rilanciarsi in ottica Mondiali.

  • Raspadori Atletico Madrid 2025-2026Getty Images

    PROSEGUONO I CONTATTI PER RASPADORI

    Come spiegato da ‘Sky Sport’, la Roma sta continuando a portare avanti i dialoghi con l’entourage dell’altro grande obiettivo di gennaio: Giacomo Raspadori.

    L’attaccante è stato convocato per la Supercoppa di Spagna e, in caso di sconfitta in semifinale contro il Real Madrid, già venerdì si potrebbe registrare qualche novità importante sul suo futuro.

    In caso di vittoria dei Colchoneros, invece, ogni discorso slitterebbe a dopo l’11 gennaio.

    “Vero è che ci sono delle discussioni per Raspadori in corso sia con l’Atletico Madrid che con il giocatore - ha spiegato ancora Massara a ‘Sky’ - Si tratta di una situazione in evoluzione e sapevamo che potevano esserci queste tempistiche. Dovrebbe svilupparsi comunque in tempi piuttosto brevi in un senso o nell’altro”.

  • GLI ALTRI NOMI PER L’ATTACCO

    La Roma è stata accostata anche a Giovane del Verona e a Gudmundsson della Fiorentina.

    Nel primo caso la strada che potrebbe portare a un accordo sarebbe resa in salita dal costo dell’operazione e dalla folta concorrenza, mentre l’islandese è considerato al momento incedibile dal club gigliato.

