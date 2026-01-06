La Roma su Zirkzee, Massara ammette: “Il cambio di allenatore al Manchester United potrebbe cambiare le cose”

Quello di Joshua Zirkzee è, senza ombra di dubbio, uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale di calciomercato.
L’attaccante olandese, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato con forza alla Roma che, proprio in lui, ha individuato l’elemento giusto per andare a rafforzare in maniera decisa il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.
L’operazione che potrebbe portare l’ex Bologna in giallorosso potrebbe però ora essere un po’ più complicata rispetto a quanto previsto fino a pochi giorni fa: a renderla più in salita è la decisione del Manchester United di esonerare Ruben Amorim.