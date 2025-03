La Roma si gode un Saelemaekers da record: il suo futuro resta però tutto da scrivere

Saelemaekers sta vivendo una stagione da grande protagonista alla Roma: il suo cartellino è ancora del Milan ed il futuro va ancora scritto.

Quella che sta vivendo Alexis Saelemaekers è forse la miglior stagione della sua carriera.

Il centrocampista belga in realtà, fin dal suo approdo in Italia nel gennaio del 2020, nonostante la giovanissima età ha dimostrato prima di potersi ritagliare un ruolo da protagonista in una squadra importante come il Milan e poi di avere tutte le caratteristiche che servono per fare anche la differenza.

Da allora molte cose sono cambiate e, dopo aver vinto uno Scudetto in rossonero, aver vissuto un’annata da protagonista con un Bologna capace di spingersi fino ad una qualificazione Champions, si sta ritagliando un ruolo da elemento fondamentale alla Roma.

Saelemaekers, con le sue prestazioni, è stato uno dei segreti della rinascita giallorossa, ma il suo resta un futuro tutto da scrivere.