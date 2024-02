La Roma ritrova Renato Sanches: torna in campo dopo 71 giorni

Il portoghese è entrato in campo dopo oltre due mesi dall'ultima presenza: finora 9 presenze (e un goal) e un totale di 227 giocati in stagione.

Nella notte di Paulo Dybala, autore di una tripletta con cui la Roma stende il Torino all’Olimpico, tra le buone notizie per Daniele De Rossi c’è anche Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese è tornato in campo dopo oltre due mesi, ovvero dalla sfida del 17 dicembre scorso contro il Bologna.

Una gara in cui era stato protagonista di un curioso episodio con José Mourinho, che lo aveva inserito in avvio di ripresa salvo poi sostituirlo al 62’ per mettere in campo Bove.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella gara valida per il 26° turno di Serie A, Renato Sanches è entrato al minuto 86 al posto di capitan Lorenzo Pellegrini.