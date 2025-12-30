Pubblicità
Leonardo Gualano

La Roma può rafforzare l’attacco con Schjelderup: i contorni dell’operazione col Benfica

La Roma ha individuato in Andreas Schjelderup uno dei possibili rinforzi per il suo attacco: in Portogallo parlano di trattativa in fase avanzata col Benfica.

Quella che affronterà la seconda parte della stagione potrebbe essere una Roma molto rinnovata in attacco.

Il club ha infatti individuato nel reparto offensivo uno degli anelli deboli di una squadra che sin qui ha fatto benissimo, ma che spesso non è riuscita a raccogliere quanto seminato.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza dei possibili arrivi alla corte di Gian Piero Gasperini di Zirkzee e Raspadori, ma alla lista degli obiettivi va aggiunto anche Andreas Schjelderup.

Secondo quanto riportato infatti in Portogallo da ‘A Bola’, il club giallorosso sarebbe vicino a chiudere per l’esterno norvegese.

    TRATTATIVA IN FASE AVANZATA

    Secondo quanto riportato da ‘A Bola’, la Roma non si è limitata a mettere Schjelderup nel suo mirino, ma ha anzi avviato una trattativa con il Benfica che sarebbe già in fase avanzata.

    L’esterno offensivo norvegese è legato al club lusitano da un contratto con scadenza 2028 che prevede una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

  • POCO SPAZIO AL BENFICA

    Anche il Benfica, come la Roma, è al lavoro per ridisegnare il suo attacco.

    Schjelderup ad inizio stagione ha trovato molto spazio con Bruno Lage, ma per lui le cose sono cambiate con l’arrivo in panchina di José Mourinho.

    Lo Special One lo vede poco e la cosa è confermata dal fatto che nelle ultime quattro partite di campionato ha collezionato appena 13’ di gioco, restando in panchina per tutti i 90’ in ben tre occasioni.

    LA STAGIONE DI SCHJELDERUP

    Come detto, la stagione di Schjelderup ha assunto contorni inaspettati con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina del Benfica.

    Con Bruno Lage non era un titolare inamovibile, ma si era ritagliato uno spazio importante in alto a sinistra, fornendo anche un ottimo contributo in termini di prestazioni.

    Sin qui in stagione ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni, dieci delle quali da titolare, mettendo a segno due goal e tre assist.

  • I POSSIBILI CONTORNI DELL’OPERAZIONE

    Come spiegato da ‘A Bola’, il Benfica nel gennaio del 2023 ha versato nelle casse del Nordsjælland 9 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Schjelderup.

    Il club di Lisbona continua a credere in maniera convinta nell’investimento fatto e non vorrebbe dunque perdere il controllo sul giocatore.

    La Roma potrebbe dunque chiudere per Schjelderup, sulle cui tracce ci sono anche altri club europei, un’operazione intavolata sulla base di un prestito.

