La Roma può rafforzare l’attacco con Schjelderup: i contorni dell’operazione col Benfica

Quella che affronterà la seconda parte della stagione potrebbe essere una Roma molto rinnovata in attacco.

Il club ha infatti individuato nel reparto offensivo uno degli anelli deboli di una squadra che sin qui ha fatto benissimo, ma che spesso non è riuscita a raccogliere quanto seminato.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza dei possibili arrivi alla corte di Gian Piero Gasperini di Zirkzee e Raspadori, ma alla lista degli obiettivi va aggiunto anche Andreas Schjelderup.

Secondo quanto riportato infatti in Portogallo da ‘A Bola’, il club giallorosso sarebbe vicino a chiudere per l’esterno norvegese.