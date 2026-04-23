La Roma e Ranieri verso l’addio anticipato: cosa è successo e gli scenari

Una rivoluzione immediata (ma non del tutto inaspettata) in casa Roma, che apre scenari importanti per il presente e soprattutto in ottica futuro. Come riportato da ‘Sky Sport’, la società giallorossa e Claudio Ranieri sono vicini alla risoluzione anticipata del loro rapporto lavorativo.
La decisione non è stato ancora ufficializzata, ma tutto lascia intendere che a breve ci sarà una nota ufficiale da parte del club giallorosso. Nonostante le riunioni a Trigoria siano ancora in corso, il destino di Ranieri – Senior Advisor della proprietà da inizio stagione – sembra ormai segnato.
Ma come si è arrivati alla rottura? Cosa succederà adesso in casa Roma? Tutti gli scenari.