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Claudio Ranieri RomaGetty Images
Nino Caracciolo

La Roma e Ranieri verso l’addio anticipato: cosa è successo e gli scenari

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Roma

La Roma e Ranieri vicini all’interruzione del loro rapporto di lavoro dopo le tensioni delle scorse settimane tra l’ex allenatore e Gasperini.

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Una rivoluzione immediata (ma non del tutto inaspettata) in casa Roma, che apre scenari importanti per il presente e soprattutto in ottica futuro. Come riportato da ‘Sky Sport’, la società giallorossa e Claudio Ranieri sono vicini alla risoluzione anticipata del loro rapporto lavorativo.

La decisione non è stato ancora ufficializzata, ma tutto lascia intendere che a breve ci sarà una nota ufficiale da parte del club giallorosso. Nonostante le riunioni a Trigoria siano ancora in corso, il destino di Ranieri – Senior Advisor della proprietà da inizio stagione – sembra ormai segnato.

Ma come si è arrivati alla rottura? Cosa succederà adesso in casa Roma? Tutti gli scenari.

  • DIVERGENZE CON GASPERINI

    Ma come si è arrivati alla rottura tra Ranieri e la Roma? Il motivo è riconducibile ai rapporti tesi tra il senior advisor della proprietà e Gian Piero Gasperini. I due hanno infatti hanno dimostrato di avere visioni diverse sulla costruzione della rosa della prossima stagione: il tecnico era intenzionato a puntare su giocatori già pronti (in stile Malen), Ranieri invece era dell’idea che bisognava focalizzare maggiormente l’attenzione sulla valorizzazione dei giovani.

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  • LO SFOGO DI RANIERI

    Il punto più alto delle tensioni tra Gasperini e Ranieri si è raggiunto prima della sfida contro il Pisa, quando il senior advisor giallorosso si è lasciato andare a un’intervista sfogo a DAZN: “Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini. Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma”.

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  • LA PROPRIETÀ NON HA GRADITO

    Lo sfogo di Ranieri non è piaciuto alla proprietà Friedkin, la stessa che a inizio stagione lo aveva scelto come senion advisor dopo la decisione da parte di Ranieri di smettere come allenatore. La proprietà giallorossa non ha gradito la poca riservatezza degli ultimi tempi intorno alle vicende interne del club: resta da capire se a spingere per il divorzio sia stata la proprietà e se si sia trattato di una scelta da parte di Ranieri, visti i contrasti con Gasperini.

  • IL CONTRATTO SCADEVA NEL 2027

    Come riportato da 'Sky Sport', il contratto da senior advisor firmato da Ranieri con la Roma ha come scadenza il 2027, ma il divorzio tra le parti sarà immediato. Al momento i legali stanno lavorando a una risoluzione anticipata, l’obiettivo tra le parti – oltre ai legali è presente anche il referente della proprietà, non i Friedkin – è quello di arrivare a un comunicato congiunto. Il referente della proprietà ha provato a riavvicinare Gasperini e Ranieri senza però riuscirci.

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  • LA POSIZIONE DI MASSARA

    Con Ranieri ormai a un passo dal lasciare ufficialmente il suo incarico alla Roma, anche intorno al futuro di Ricky Massara regna incertezza. Il direttore sportivo giallorosso, scelto in prima persona da Ranieri, è stato infatti già oggetto di critiche da parte di Gasperini: una situazione non idilliaca, che mette a questo punto mette in bilico anche la posizione di Massara.

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