La Roma e Ranieri verso l’addio anticipato: cosa è successo e gli scenari

Il punto più alto delle tensioni tra Gasperini e Ranieri si è raggiunto prima della sfida contro il Pisa, quando il senior advisor giallorosso si è lasciato andare a un’intervista sfogo a DAZN: “Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini. Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma”.