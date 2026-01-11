Pubblicità
Leonardo Gualano

La Roma aspetta una risposta definitiva: oggi la giornata decisiva per Raspadori

Le prossime ore saranno decisive per l’approdo di Giacomo Raspadori alla Roma: il club giallorosso punta alla chiusura dell’operazione.

Quello di Giacomo Raspadori è un nome che ha fatto irruzione nella sessione invernale di calciomercato prima ancora che iniziasse il 2026.

Da diverse settimane ormai è noto che la Roma ha individuato proprio nell’attaccante dell’Atletico Madrid uno dei suoi obiettivi principali per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

La trattativa si è rivelata più lunga di quanto fosse possibile attendersi ma, come spiegato dal 'Corriere dello Sport', quella di oggi sarà la giornata decisiva in un senso o nell’altro.

  • LE PAROLE DI MASSARA

    Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, nella giornata di sabato, parlando ai microfoni di DAZN prima di Roma-Sassuolo, ha spiegato come la trattativa fosse in fase di definizione.

    “Raspadori? Trattativa che esiste, in un senso o nell'altro è in via di definizione. Plausibile che domani sia il giorno entro il quale avremo chiaro tutto lo scenario”.

    L’INTESA CON L’ATLETICO MADRID

    Come spiegato dal 'Corriere dello Sport', Massara ha fatto tutto quello che poteva per chiudere l’operazione Raspadori.

    Ha trovato già a Capodanno un’intesa con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, accompagnato da un riscatto fissato a 19 milioni e da una penale da pagare nel caso in cui la Roma, a giugno, decidesse di non esercitare il diritto di acquisto del cartellino.

    Il direttore sportivo giallorosso si è anche speso molto con l’entourage del giocatore, arrivando ad offrire un ingaggio da 4 milioni netti a stagione (bonus inclusi) per i prossimi quattro anni.

    LA CONCORRENZA PER RASPADORI

    Ad allungare i tempi della trattativa è stato lo stesso giocatore, che ha deciso di prendersi del tempo per dare una risposta definitiva.

    Su Raspadori, infatti, ci sono anche l’Atalanta ed il Napoli, che sta pensando ad un clamoroso ritorno a pochi mesi dalla sua cessione all’Atletico Madrid.

  • LA GIORNATA DECISIVA

    Il ‘Corriere dello Sport’ spiega che la Roma ha deciso di non spingersi oltre e di lanciare così una sorta di ultimatum.

    Le prossime ore dovrebbero essere decisive per il trasferimento di Raspadori in giallorosso, altrimenti il rischio è quello che non se ne faccia più nulla.

    Il club capitolino, infatti, teme di incorrere nel rischio di perdere il tempo che le servirebbe poi per intavolare eventualmente trattative per altri giocatori.

