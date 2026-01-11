La Roma aspetta una risposta definitiva: oggi la giornata decisiva per Raspadori

Quello di Giacomo Raspadori è un nome che ha fatto irruzione nella sessione invernale di calciomercato prima ancora che iniziasse il 2026.

Da diverse settimane ormai è noto che la Roma ha individuato proprio nell’attaccante dell’Atletico Madrid uno dei suoi obiettivi principali per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

La trattativa si è rivelata più lunga di quanto fosse possibile attendersi ma, come spiegato dal 'Corriere dello Sport', quella di oggi sarà la giornata decisiva in un senso o nell’altro.