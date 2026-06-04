La Roma all’esame Fair Play Finanziario: scadenza al 30 giugno, servirebbe una plusvalenza importante

Per arrivare bene alla data del 30 giugno, la Roma avrebbe bisogno di totalizzare una 50ina di milioni di plusvalenze. Una cessione importante aiuterebbe: Ndicka, Soulè e Konè sono i big più richiesti e in grado di portare in cassa cifre simili a quelle necessarie, ma chiaramente poi ci sarebbe una perdita tecnica non da poco. Per questo si starebbe valutando a Trigoria una estensione del Settlement Agreement di un ulteriore anno, seppur tale adeguamento comporterebbe una piccola sanzione economica.