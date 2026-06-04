La Roma all’esame Fair Play Finanziario: scadenza al 30 giugno, servirebbe una plusvalenza importante

La Roma vive giorni cruciali. Dopo aver centrato il tanto agognato traguardo della qualificazione alla UEFA Champions League, i giallorossi devono chiudere la partita legata al Settlement Agreement firmato nel 2022 con la UEFA e che aveva una durata quadriennale.
Un accordo, dunque, che scadrà proprio al 30 giugno, data che per il club capitolino rappresenta una sorta di prova finale per poi potersi mettere alle spalle alcune restrizioni sul calciomercato.
Ma qual è la situazione in casa Roma e cosa può succedere nelle prossime settimane?