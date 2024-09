La Repubblica Ceca vola in Champions League ed Europa League: l'exploit grazie a Sparta Praga, Viktoria Plzen e Slavia Praga

Al termine della prima giornata di Champions League ed Europa League, la Cechia è in testa grazie a Slavia, Sparta Praga e Viktoria Plzen.

L'inarrestabile ascesa nel calcio della Repubblica Ceca continua. Siamo solo all’inizio ma le formazioni ceche stanno vivendo un momento d’oro in campo internazionale.

Al termine della prima giornata della fase campionato di Champions League ed Europa League, la Cechia è al primo posto nella classifica Ranking UEFA aggiornata per campionati e nazioni.

Le vittorie all’esordio di Sparta Praga e Slavia Praga e il pari pirotecnico acciuffato in extremis dal Viktoria Plzen in casa dell’Eintracht Francoforte hanno contribuito ad un rendimento straordinario già nei preliminari, che ha consentito la Repubblica Ceca di qualificare alla fase campionato delle tre competizioni quattro squadre su cinque.

Al momento la Cechia guarda dall’alto al basso super potenze calcistiche come Portogallo, Francia, Italia e Germania e si gode il momento, in attesa di una flessione che sarà determinata non solo dalle sfide internazionale ma anche dal numero superiore di squadre impegnate per gli altri Paesi.

Un aspetto fondamentale è che i club cechi stanno guadagnando punti nel ranking quinquennale, il quale determina la distribuzione dei posti per le competizioni europee. Cruciale è il decimo posto in classifica, che garantisce l’accesso diretto del campione nazionale alla Champions League. In questa stagione, la lotta è per decidere se il campione ceco parteciperà alla massima competizione europea nella stagione 2026/27 (per il 2025/26 l'accesso è già sicuro).