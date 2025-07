La prima volta di Lucca, De Bruyne a sprazzi, Neres in palla, il 4-3-3 a trazione anteriore: cosa ha detto Napoli-Catanzaro

SSC Napoli vs Catanzaro

Conte ha provato un Napoli a trazione anteriore con De Bruyne e Raspadori mezzali: bene Jack, il belga a intermittenza. Neres già in forma, Lucca rompe il ghiaccio.

Un successo in amichevole conta poco, si sa, ma il Napoli aveva l'obbligo di riscattarsi.

Seppur si parli di ritiro estivo, i campioni d'Italia erano chiamati a rispondere allo 0-2 rimediato nel primo test stagione contro l'Arezzo: ebbene, il 2-1 al Catanzaro ha fornito segnali positivi.

In particolare su approccio e tenuta fisica, fattori venuti meno nel debutto stagionale al cospetto dei toscani ed invece ritrovati nella sfida coi ragazzi di Aquilani, ai quali Conte ha scelto di opporre un 11 a trazione nettamente anteriore.

Prove tecnico-tattiche, di convivenza, misurazione della forma di big e nuovi acquisti: il laboratorio azzurro da domenica chiuderà i battenti in quel di Dimaro per riaprirsi in Abruzzo, a Castel di Sangro, a partire da mercoledì prossimo.