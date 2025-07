Il Napoli riscatta il ko con l'Arezzo superando il Catanzaro con i goal in apertura di Raspadori e Lucca (rigore), per i calabresi rete di Iemmello.

La sconfitta a sorpresa patita contro l'Arezzo è alle spalle.

Il Napoli, nella sua seconda amichevole estiva, batte 2-1 il nuovo Catanzaro di Alberto Aquilani e si congeda dal ritiro di Dimaro col sorriso.

In goal per la squadra di Antonio Conte, entrambi in apertura, Giacomo Raspadori e Lorenzo Lucca (su rigore), a cui in avvio di ripresa ha replicato Pietro Iemmello.