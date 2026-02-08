La panchina di Italiano è a rischio? Bologna in crisi nera, i numeri non sorridono al tecnico

In attesa delle altre partite che completeranno il 24° turno, il Bologna resta decimo in una classifica sempre più sconsolante per la tifoseria: trenta i punti all'attivo, mentre sono già dieci le sconfitte, ovvero più di un terzo del totale degli incontri disputati.

Gli ultimi quattro k.o. sono arrivati consecutivamente: prima del Parma, erano state Fiorentina, Genoa e Milan a infliggere un dispiacere a Orsolini e compagni.

Il 2026, finora, resta un anno da dimenticare per quanto riguarda il rendimento in Serie A: appena quattro i punti racimolati, frutto del pari di Como e del blitz di Verona, unica gioia se consideriamo le ultime undici sfide.