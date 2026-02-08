La panchina di Italiano è a rischio? Bologna in crisi nera, i numeri non sorridono al tecnico

Il Bologna non riesce a risollevarsi in un campionato trasformatosi improvvisamente nell'incubo stagionale della squadra detentrice della Coppa Italia.
Il passo falso nel derby emiliano contro il Parma è soltanto l'ultimo risultato negativo, specchio di una crisi che non sembra volersi esaurire in favore di un ritorno a quelle prove scintillanti a cui ci aveva abituati la squadra di Vincenzo Italiano.
Proprio la posizione del tecnico rossoblù è uno degli argomenti che stanno andando per la maggiore: la sua panchina è salda oppure rischia l'esonero?