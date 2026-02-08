Goal.com
Live
Italiano Bologna
Vittorio Rotondaro

La panchina di Italiano è a rischio? Bologna in crisi nera, i numeri non sorridono al tecnico

Prosegue il momentaccio del Bologna, sempre più giù in campionato: la posizione di Italiano dopo la quarta sconfitta di fila.

Il Bologna non riesce a risollevarsi in un campionato trasformatosi improvvisamente nell'incubo stagionale della squadra detentrice della Coppa Italia.

Il passo falso nel derby emiliano contro il Parma è soltanto l'ultimo risultato negativo, specchio di una crisi che non sembra volersi esaurire in favore di un ritorno a quelle prove scintillanti a cui ci aveva abituati la squadra di Vincenzo Italiano.

Proprio la posizione del tecnico rossoblù è uno degli argomenti che stanno andando per la maggiore: la sua panchina è salda oppure rischia l'esonero?

  • BOLOGNA A METÀ CLASSIFICA

    In attesa delle altre partite che completeranno il 24° turno, il Bologna resta decimo in una classifica sempre più sconsolante per la tifoseria: trenta i punti all'attivo, mentre sono già dieci le sconfitte, ovvero più di un terzo del totale degli incontri disputati.

    Gli ultimi quattro k.o. sono arrivati consecutivamente: prima del Parma, erano state Fiorentina, Genoa e Milan a infliggere un dispiacere a Orsolini e compagni.

    Il 2026, finora, resta un anno da dimenticare per quanto riguarda il rendimento in Serie A: appena quattro i punti racimolati, frutto del pari di Como e del blitz di Verona, unica gioia se consideriamo le ultime undici sfide.

  • TORNA THIAGO MOTTA?

    Il crollo verticale in campionato aveva dato adito alla suggestione del ritorno sulla panchina rossoblù di Thiago Motta, grande artefice della qualificazione in Champions League al termine della Serie A 2023/24.

    Un'ipotesi destinata però a rimanere tale: l'italo-brasiliano è tutt'ora ancora sotto contratto con la Juventus, a cui è legato da un accordo in scadenza il 30 giugno 2027.

    La società bianconera lo esonerò un anno fa e al suo posto chiamò Igor Tudor, a sua volta sostituito nel corso di questa stagione da Luciano Spalletti.

    Per far sì che si verificasse il clamoroso ritorno, dunque, servirebbe che Motta trovasse l'intesa con la Juventus per la risoluzione anticipata del contratto: uno scenario al momento complicato.

  • ITALIANO A RISCHIO NEL BOLOGNA?

    Al netto della suggestione Thiago Motta, la posizione di Italiano non sembra comunque in bilico: in seno alla dirigenza felsinea c'è la convinzione che solo l'ex centrocampista del Verona sia in grado di risollevare una squadra bisognosa di nuove certezze per ripartire.

    Un cambio in corso d'opera potrebbe risultare ulteriormente deleterio per il morale di un gruppo che ha già fatto vedere cose importanti, soprattutto al di fuori del contesto della Serie A.

    Pensare a una qualificazione in Europa attraverso il solo campionato appare improbabile: le altre strade d'accesso sono la Coppa Italia (mercoledì la sfida con la Lazio che metterà in palio la semifinale) e l'Europa League, dove i rossoblù sono attesi dal playoff intermedio contro i norvegesi del Brann. Le vie di fuga per dare un volto diverso alla stagione, insomma, non mancano.

