Bologna-Parma 0-1, pagelle e tabellino: Ordonez la decida al 95', Pobega e Troilo espulsi, Rowe salta tutti, Dallinga e Pellegrino non incidono, palo di Orsolini

Colpaccio del Parma nel derby emiliano, la squadra di Cuesta vince 0-1 contro il Bologna grazie al goal segnato da Ordonez al 95'. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma Corvi salva i tre punti.
Gli uomini di Italiano partono bene ma dopo soli 22' restano in dieci. Pobega interviene da dietro con la gamba alta su Keita. L'arbitro inizialmente lo ammonisce ma viene richiamato dal VAR ed estrae il rosso.
A fare la partita sono comunque i padroni di casa anche se i due portieri non sono particolarmente impegnati.
All'inizio della ripresa Dallinga spreca una grande occasione poi il Parma troverebbe il vantaggio grazie ad un autogol di Castro, ma l'arbitro annulla in seguito a revisione al VAR per la posizione irregolare di Pellegrino che si trovava davanti all'avversario.
Poco dopo anche il Parma resta in dieci per il doppio giallo a Troilo. Nel finale Orsolini entra e colpisce il palo in acrobazia. Ordonez invece trova la conclusione giusta mentre Corvi evita due volte il clamoroso pareggio.