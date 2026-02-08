Goal.com
Bernardeschi Bologna ParmaGetty Images
Lelio Donato

Bologna-Parma 0-1, pagelle e tabellino: Ordonez la decida al 95', Pobega e Troilo espulsi, Rowe salta tutti, Dallinga e Pellegrino non incidono, palo di Orsolini

Importantissima vittoria del Parma che sblocca il risultato al 95' con Ordonez dalla distanza, Bologna in dieci dal 22' per l'espulsione di Pobega. Nel finale rosso anche per Troilo. Palo di Orsolini.

Colpaccio del Parma nel derby emiliano, la squadra di Cuesta vince 0-1 contro il Bologna grazie al goal segnato da Ordonez al 95'. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma Corvi salva i tre punti.

Gli uomini di Italiano partono bene ma dopo soli 22' restano in dieci. Pobega interviene da dietro con la gamba alta su Keita. L'arbitro inizialmente lo ammonisce ma viene richiamato dal VAR ed estrae il rosso. 

A fare la partita sono comunque i padroni di casa anche se i due portieri non sono particolarmente impegnati.

All'inizio della ripresa Dallinga spreca una grande occasione poi il Parma troverebbe il vantaggio grazie ad un autogol di Castro, ma l'arbitro annulla in seguito a revisione al VAR per la posizione irregolare di Pellegrino che si trovava davanti all'avversario.

Poco dopo anche il Parma resta in dieci per il doppio giallo a Troilo. Nel finale Orsolini entra e colpisce il palo in acrobazia. Ordonez invece trova la conclusione giusta mentre Corvi evita due volte il clamoroso pareggio.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Buon rientro di Lucumi (6.5), ingenuità di Pobega (4.5), Rowe (7) è il migliore in campo, Dallinga (5) spreca, Bernardeschi (6.5) acceso.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Joao Mario 6 (46' Zortea 6), Heggem 6.5, Lucumi 6.5, Lykogiannis 5.5 (68' Miranda 6); Freuler 6, Pobega 4.5; Bernardeschi 6.5 (87' Orsolini sv), Ferguson 6, Rowe 7 (87' Cambiaghi sv); Dallinga 5 (57' Castro 5.5). All. Italiano.

  • PAGELLE PARMA

    Brischgi (5) soffre troppo Rowe, Keita (6.5) in moto continuo, Oristanio (5) si vede solo per una simulazione, Pellegrini (5.5) lotta ma non incide, Ordonez (7) entra e la decide, miracolo di Corvi (7).

    PARMA (3-5-1-1): Corvi 7; Delprato 6, Circati 6, Troilo 5; Britschgi 5, Sorensen 6 (79' Ordonez 7), Bernabé 6.5 (86' Carboni sv), Keita 6.5 (87' Nicolussi Caviglia sv), Valeri 6; Oristanio 5 (54' Strefezza); Pellegrino 5.5. All. Cuesta.

  • TABELLINO BOLOGNA-PARMA

    BOLOGNA-PARMA 0-1

    Marcatori: 95' Ordonez

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Joao Mario 6 (46' Zortea 6), Heggem 6.5, Lucumi 6.5, Lykogiannis 5.5 (68' Miranda 6); Freuler 6, Pobega 4.5; Bernardeschi 6.5 (87' Orsolini sv), Ferguson 6, Rowe 7 (87' Cambiaghi sv); Dallinga 5 (57' Castro 5.5). All. Italiano.

    PARMA (3-5-1-1): Corvi 7; Delprato 6, Circati 6, Troilo 5; Britschgi 5, Sorensen 6 (79' Ordonez 7), Bernabé 6.5 (86' Carboni sv), Keita 6.5 (87' Nicolussi Caviglia sv), Valeri 6; Oristanio 5 (54' Strefezza); Pellegrino 5.5. All. Cuesta.

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: Britschgi, Troilo (P), Lucumi (B)

    Espulsi: 22' Pobega (B), 79' Troilo (P)

