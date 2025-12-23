Pubblicità
Leonardo Gualano

La panchina di Gilardino a rischio: per il Pisa spunta l’idea Davide Ancelotti

Alberto Gilardino potrebbe giocarsi molto nella prossima sfida di campionato con la Juventus: il Pisa pensa a Davide Ancelotti per un’eventuale sostituzione.

Si chiuderà tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani un 2025 storico per il Pisa.

La compagine toscana ha infatti festeggiato nei mesi scorsi il ritorno in Serie A dopo un’attesa durata 34 anni e nel corso di questa stagione sta lottando strenuamente per mantenere la categoria.

Attualmente è penultima in campionato a -3 dalla zona salvezza e, all’orizzonte, c’è una sfida importantissima contro una delle squadre più in forma del momento: la Juventus di Luciano Spalletti.

Il Pisa ha messo in cascina un solo punto nelle ultime quattro uscite e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la panchina di Alberto Gilardino è al momento tutt’altro che salda.

Il tecnico proprio contro i bianconeri potrebbe giocarsi il futuro, tanto che su di lui si sarebbe già addensata l’ombra di Davide Ancelotti.

    GILARDINO A RISCHIO

    Come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il goal siglato in extremis da Moreo contro il Cagliari, ha non solo evitato quella che sarebbe stata l’ottava sconfitta in campionato, ma anche il probabile esonero di Alberto Gilardino.

    Un’opzione questa che il Pisa ha già preso in considerazione, tanto che il tecnico potrebbe giocarsi la panchina già nella prossima sfida contro la Juventus.

  • UNA SOLA VITTORIA IN CAMPIONATO

    A giocare contro Gilardino sarebbero soprano i risultati ottenuti in questa prima metà di stagione.

    Il Pisa ha vinto una sola partita in campionato: quella interna dello scorso 7 novembre contro la Cremonese.

    Da allora ha messo in cascina solo due punti frutto dei pareggi esterni per 2-2 sui campi di Sassuolo e Pisa, intervallati dalle tre sconfitte consecutive patite contro Inter e Parma in casa e a Lecce. 

    ANCELOTTI NEI PENSIERI DEI DIRIGENTI

    La volontà del Pisa è quella di rafforzare la squadra nel corso della sessione invernale di calciomercato e, nell’ottica di un rinnovamento, rientra anche l’opzione di affidare la panchina ad un altro allenatore.

    Sono stati diversi i profili di tecnici già sondati e fra tutti quello che scalda di più è proprio quello di Davide Ancelotti.

    E’ reduce dalla sua prima esperienza da allenatore in prima in Brasile alla guida del Botafogo, club dal quale si è separato nei giorni scorsi.

    Ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura in Serie A e questa volta non nello staff del padre Carlo.

  • 36 ANNI MA UNA GRANDE ESPERIENZA

    Davide Ancelotti può vantare una grandissima esperienza maturata al seguito del padre Carlo sulle panchine più prestigiose d’Europa.

    Ha fatto parte del suo staff al PSG, al Bayern, al Napoli, all’Everton e per due volte al Real Madrid, oltre che per la prima partita di Carlo Ancelotti da commissario tecnico del Brasile.

    Al Botafogo è arrivato in corsa prendendo una squadra che era ottava in classifica e conducendola ad un sesto posto in campionato che è valso la qualificazione ai preliminari della Coppa Libertadores.

    La sua avventura alla guida della compagine brasiliana si è conclusa dopo 33 partite complessive scandite da 15 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte

