La panchina di Gilardino a rischio: per il Pisa spunta l’idea Davide Ancelotti

Si chiuderà tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani un 2025 storico per il Pisa.

La compagine toscana ha infatti festeggiato nei mesi scorsi il ritorno in Serie A dopo un’attesa durata 34 anni e nel corso di questa stagione sta lottando strenuamente per mantenere la categoria.

Attualmente è penultima in campionato a -3 dalla zona salvezza e, all’orizzonte, c’è una sfida importantissima contro una delle squadre più in forma del momento: la Juventus di Luciano Spalletti.

Il Pisa ha messo in cascina un solo punto nelle ultime quattro uscite e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la panchina di Alberto Gilardino è al momento tutt’altro che salda.

Il tecnico proprio contro i bianconeri potrebbe giocarsi il futuro, tanto che su di lui si sarebbe già addensata l’ombra di Davide Ancelotti.