Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Antonio Vergara Genoa Napoli Serie AGetty
Leonardo Gualano

La nota del Genoa su rigore assegnato al Napoli: “Dalla CAN onestà e professionalità”

Il Genoa ha emesso una nota ufficiale relativa all’episodio del rigore che poi ha deciso in pieno recupero la sfida col Napoli.

Pubblicità

Al Genoa non è bastata, sabato scorso, un’ottima prestazione per riuscire a portare a casa un risultato positivo contro il Napoli.

La sfida valida per il ventiquattresimo turno di Serie A ha visto imporsi in extremis i partenopei grazie a un rigore trasformato in pieno recupero da Hojlund.

Proprio la decisione dell’arbitro Massa di assegnare il penalty a seguito di un contatto tra Cornet e Vergara ha dato vita a una lunga scia di polemiche.

  • IL CONTATTO CORNET-VERGARA

    Al termine della gara, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi si è molto lamentato per la decisione degli uomini al VAR di richiamare Massa per controllare il contatto tra Cornet e Vergara.

    L’allenatore rossoblù ha parlato di un regolamento “distorto” e non è stato l’unico ad avere seri dubbi sulla bontà della decisione poi presa dal direttore di gara di assegnare il calcio di rigore.

    Il contatto tra i due giocatori è stato infatti lievissimo e non così grave da far scattare la massima punizione.

    • Pubblicità

  • “RIGORE NON DA ASSEGNARE”

    L’ex arbitro ed oggi componente CAN, Dino Tommasi, parlando a “Open VAR” di DAZN, ha spiegato come il rigore a favore del Napoli non andasse assegnato.

    “Il VAR Di Bello e l’AVAR Fabbri si fanno attirare dal contatto tra il piede di Cornet e il piede di Vergara. In verità è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale da parte di Cornet. Non è assolutamente fallo. È una ‘strisciata’ accidentale. Il fallo deve essere chiaro, non così. Lo step on foot ha una matrice di imprudenza, di contrasto. Questo è un errore valutativo”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “NE PRENDIAMO ATTO”

    Il Genoa, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota con la quale ha commentato la presa di posizione della CAN in merito all’episodio che ha poi deciso la sfida con il Napoli.

    “Il Genoa CFC prende atto e accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (C.A.N.) in merito a episodi tecnici verificatisi in particolare nelle recenti partite, l’ultimo dei quali nel match con il Napoli di sabato 7 febbraio.

    La trasparenza palesata dai vertici tecnici arbitrali della C.A.N. nel valutare la dinamica di gioco tra Cornet e Vergara, come gli episodi di Lazio-Genoa nella precedente giornata di campionato, rappresenta, per il nostro Club, un segnale di onestà intellettuale e di professionalità.

    Riteniamo che il dialogo aperto, il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati, che si protrae negli anni e mai è venuto a mancare, rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniformi linee guida arbitrali.

    Nel pieno della competizione per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, il Genoa CFC intende continuare a fornire un apporto tangibile per affermare i più elevati ideali e canoni dello sport. Il riconoscimento di una difformità di giudizio offre l’occasione per ribadire l’impegno dei nostri tesserati a mantenere un comportamento adeguato e favorire un clima improntato alla serenità e cordialità nei rapporti”.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Genoa crest
Genoa
GEN
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Roma crest
Roma
ROM
0