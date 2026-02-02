La metamorfosi di Gutierrez nel Napoli: Conte gli cambia ruolo nell’emergenza azzurra

I frutti, però, sono positivi: contro la Fiorentina è arrivato il suo primo goal in maglia Napoli, nonché il primo in Serie A. Una soddisfazione importante per Gutierrez, che era stato uno dei colpi estivi maggiormente criticati: nel momento del bisogno, però, l’esterno ha risposto presente, dando un segnale importante anche in ottica futura. “Io penso di avere margini - ha spiegato in conferenza Gutierrez - di poter giocare a destra: ho lo spazio per andare dentro, per crossare, sono più difensivo di Politano ma penso di poter fare bene. Essere polivalente è importante nel calcio, devo continuare a lavorare per giocare sia a sinistra sia a destra”.