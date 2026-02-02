Miguel Gutiérrez è stato decisivo in casa Napoli. Il laterale spagnolo ha trovato la via della rete nel match contro la Fiorentina, siglando il suo primo goal in azzurro. Un sigillo importante, fondamentale, arrivato peraltro in un momento di grave emergenza per la formazione allenata da Antonio Conte, alle prese con una costante emergenza infortuni. Ed è proprio Gutiérrez che ha rappresentato un piano B fondamentale, con l’allenatore dei campioni d’Italia che ha deciso di spostarlo da sinistra a destra, per far fronte all’assenza di Politano su quella corsia.
La metamorfosi di Gutierrez nel Napoli: Conte gli cambia ruolo nell’emergenza azzurra
IL NUOVO RUOLO DI GUTIERREZ
Già contro la Juve, Conte aveva proposto Gutierrez sulla fascia di destra. Per l’ex Girona e Real Madrid era stato un inedito assoluto: mai in carriera il giocatore nativo di Pinto aveva giocato sul versante opposto al sinistro, a piede invertito. Di necessità virtù: gli infortuni a catena che hanno colpito la rosa azzurra hanno, di fatto, obbligato Conte a “trasformare” Gutierrez.
IL PRIMO GOAL AZZURRO
I frutti, però, sono positivi: contro la Fiorentina è arrivato il suo primo goal in maglia Napoli, nonché il primo in Serie A. Una soddisfazione importante per Gutierrez, che era stato uno dei colpi estivi maggiormente criticati: nel momento del bisogno, però, l’esterno ha risposto presente, dando un segnale importante anche in ottica futura. “Io penso di avere margini - ha spiegato in conferenza Gutierrez - di poter giocare a destra: ho lo spazio per andare dentro, per crossare, sono più difensivo di Politano ma penso di poter fare bene. Essere polivalente è importante nel calcio, devo continuare a lavorare per giocare sia a sinistra sia a destra”.
CONTE FRONTEGGIA L’EMERGENZA
Così Conte è riuscito a far fronte, almeno contro la Fiorentina, a quella che è una situazione fisica al limite dell’incredibile. Gutierrez è stato schierato a destra per via della perdurante assenza di Politano, ancora ko.
QUANDO TORNA POLITANO?
L’ex Inter dovrebbe rientrare a breve fra i convocati: ha nel mirino una convocazione per il match di settimana prossima sul campo del Genoa. Tutto dipenderà, ovviamente, dal rientro in gruppo del calciato classe 1993: se riprenderà ad allenarsi con i compagni, farà parte della spedizione per il Ferraris. Altrimenti, invece, potrebbe toccare ancora a Gutierrez occupare la fascia destra.
