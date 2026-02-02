Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FIORENTINAAFP
Matteo Occhiuto

La metamorfosi di Gutierrez nel Napoli: Conte gli cambia ruolo nell’emergenza azzurra

L’esterno spagnolo è andato a segno nel match con la Fiorentina: il cambio di fascia ha funzionato subito, può essere una soluzione definitiva?

Pubblicità

Miguel Gutiérrez è stato decisivo in casa Napoli. Il laterale spagnolo ha trovato la via della rete nel match contro la Fiorentina, siglando il suo primo goal in azzurro. Un sigillo importante, fondamentale, arrivato peraltro in un momento di grave emergenza per la formazione allenata da Antonio Conte, alle prese con una costante emergenza infortuni. Ed è proprio Gutiérrez che ha rappresentato un piano B fondamentale, con l’allenatore dei campioni d’Italia che ha deciso di spostarlo da sinistra a destra, per far fronte all’assenza di Politano su quella corsia. 

  • IL NUOVO RUOLO DI GUTIERREZ

    Già contro la Juve, Conte aveva proposto Gutierrez sulla fascia di destra. Per l’ex Girona e Real Madrid era stato un inedito assoluto: mai in carriera il giocatore nativo di Pinto aveva giocato sul versante opposto al sinistro, a piede invertito. Di necessità virtù: gli infortuni a catena che hanno colpito la rosa azzurra hanno, di fatto, obbligato Conte a “trasformare” Gutierrez.


    • Pubblicità
  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-FRANKFURTAFP

    IL PRIMO GOAL AZZURRO

    I frutti, però, sono positivi: contro la Fiorentina è arrivato il suo primo goal in maglia Napoli, nonché il primo in Serie A. Una soddisfazione importante per Gutierrez, che era stato uno dei colpi estivi maggiormente criticati: nel momento del bisogno, però, l’esterno ha risposto presente, dando un segnale importante anche in ottica futura. “Io penso di avere margini - ha spiegato in conferenza Gutierrez - di poter giocare a destra: ho lo spazio per andare dentro, per crossare, sono più difensivo di Politano ma penso di poter fare bene. Essere polivalente è importante nel calcio, devo continuare a lavorare per giocare sia a sinistra sia a destra”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONTE FRONTEGGIA L’EMERGENZA

    Così Conte è riuscito a far fronte, almeno contro la Fiorentina, a quella che è una situazione fisica al limite dell’incredibile. Gutierrez è stato schierato a destra per via della perdurante assenza di Politano, ancora ko.

  • QUANDO TORNA POLITANO?

    L’ex Inter dovrebbe rientrare a breve fra i convocati: ha nel mirino una convocazione per il match di settimana prossima sul campo del Genoa. Tutto dipenderà, ovviamente, dal rientro in gruppo del calciato classe 1993: se riprenderà ad allenarsi con i compagni, farà parte della spedizione per il Ferraris. Altrimenti, invece, potrebbe toccare ancora a Gutierrez occupare la fascia destra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP
0