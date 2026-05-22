La Lega Serie A premia Chivu: è lui il miglior allenatore del campionato

L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha motivato la decisione di assegnare il premio a Cristian Chivu.

"La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria - si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A - Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall'inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti. A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia (secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti) e, aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia, è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A”.



