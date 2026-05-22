La Lega Serie A premia Chivu: è lui il miglior allenatore del campionato

Chiamato a raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi, Cristian Chivu, alla sua prima stagione alla guida dell'Inter, non solo ha risposto con i fatti a tutti gli scettici, ma si è spinto anche ben oltre.
Il tecnico romeno infatti ha guidato la compagine meneghina alla conquista del suo ventunesimo Scudetto, prima di chiudere la sua straordinaria annata con un trionfo anche in Coppa Italia.
La Lega Serie A ha annunciato di aver deciso di assegnare proprio a Chivu il riconoscimento di Miglior Allenatore della Serie A.
Il premio gli verrà consegnato prima del calcio d'inizio di Bologna-Inter, sfida valida per l'ultimo turno di campionato.