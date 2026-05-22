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Chivu Inter ComoGetty Images
Leonardo Gualano

La Lega Serie A premia Chivu: è lui il miglior allenatore del campionato

Serie A
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Cristian Chivu è stato nominato miglior allenatore della Serie A 2025/2026: "La sua una stagione semplicemente straordinaria".

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Chiamato a raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi, Cristian Chivu, alla sua prima stagione alla guida dell'Inter, non solo ha risposto con i fatti a tutti gli scettici, ma si è spinto anche ben oltre.

Il tecnico romeno infatti ha guidato la compagine meneghina alla conquista del suo ventunesimo Scudetto, prima di chiudere la sua straordinaria annata con un trionfo anche in Coppa Italia.

La Lega Serie A ha annunciato di aver deciso di assegnare proprio a Chivu il riconoscimento di Miglior Allenatore della Serie A.

Il premio gli verrà consegnato prima del calcio d'inizio di Bologna-Inter, sfida valida per l'ultimo turno di campionato.

  • IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A

    "Il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026 è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Cristian Chivu. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter, allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

    Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

    Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della giornata 38)".



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  • "UNA STAGIONE SEMPLICEMENTE STRAORDINARIA"

    L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha motivato la decisione di assegnare il premio a Cristian Chivu.

    "La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria - si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A - Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall'inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti. A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia (secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti) e, aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia, è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A”.


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  • "NEI LIBRI DI STORIA"

    L'Inter, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha commentato la conquista del premio da parte di Cristian Chivu.

    "Una prima stagione sulla panchina nerazzurra che finisce dritta nei libri di storia. Cristian Chivu ha guidato l'Inter alla conquista del ventunesimo Scudetto e per il suo straordinario lavoro è stato premiato come Coach of the Season della Serie A 2025/26.

    Un riconoscimento arrivato grazie a un campionato conquistato con tre giornate di anticipo, in cui i nerazzurri hanno mostrato impressionanti numeri offensivi e un gioco di altissimo livello. Un trionfo che colloca il tecnico romeno in un posto speciale nella storia nerazzurra: solo Armando Castellazzi, prima di Chivu, era riuscito a vincere lo Scudetto con l'Inter sia da giocatore che da allenatore. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare".



  • "UN TRIONFO COSTRUITO SULL'INTERISMO"

    "Un trionfo costruito sui valori dell'interismo con umiltà e dedizione: Chivu è riuscito a mettere i calciatori nella condizione di essere la miglior versione di loro stessi, conquistando la loro fiducia e mettendo sempre al primo posto la coesione della squadra. I risultati sul campo sono stati formidabili, con un gruppo unito verso l'obiettivo e capace di conquistarlo attraverso gli ideali del suo allenatore: 86 punti in 37 partite, frutto di 27 vittorie e 5 pareggi, con 86 gol fatti e 32 subiti. Numeri straordinari, che hanno consentito a Chivu di conquistare questo prestigioso riconoscimento".

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