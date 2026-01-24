La Juventus vuole tornare a spingere, Kalulu: “Spalletti ci ha cambiati dal punto di vista mentale e in campo si vede”

Spalletti è arrivato alla Juventus a stagione in corso e Kalulu ha spiegato come l’ex commissario tecnico Azzurro ha cambiato la squadra.

“Dal punto di vista mentale. Ci ha messo davanti alle nostre responsabilità e ci ha permesso di interpretare ogni match in maniera più proattiva. Questo, in campo, si vede. E si vede anche nei miei compagni, come quelli che han fatto gol nell’ultimo periodo”.