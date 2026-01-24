La Juventus vuole tornare a spingere, Kalulu: “Spalletti ci ha cambiati dal punto di vista mentale e in campo si vede”

Quando la Juventus lo ha prelevato dal Milan nell’estate del 2024, sono stati in molti a chiedersi che tipo di spazio potesse riservarsi Pierre Kalulu in bianconero.
Il difensore francese, a causa anche di una serie di infortuni, era reduce da un’annata molto complicata, nel corso della quale aveva faticato non poco a mettersi in luce.
I fatti oggi dicono che, all’ombra della Mole, non solo è diventato sempre più importante di settimana in settimana, ma è diventato un elemento al quale è impossibile rinunciare, tanto che sin qui in stagione non ha saltato un singolo minuto.
Kalulu, in una lunga intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, ha parlato del momento che sta vivendo alla Juventus.