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Spalletti Juventus GFXGOAL
Claudio D'Amato

La Juventus vede la Champions e sfida Milan e Napoli per il secondo posto: calendari a confronto

Serie A
Juventus
Milan
Napoli

La Juventus battendo il Bologna non solo si avvicina alla qualificazione in Champions, ma può puntare al secondo posto inserendosi nel duello tra Milan e Napoli. E domenica va a San Siro.

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Non solo una qualificazione alla prossima Champions League più vicina: la Juventus, da vicino, adesso vede anche Milan e Napoli.


I bianconeri battendo il Bologna hanno scavato un solco significativo col quinto posto, occupato a braccetto da Como e Roma entrambe distanti 5 punti dalla squadra di Luciano Spalletti, chiamata a tenersi stretto il margine accumulato e blindare l'approdo nell'Europa dei grandi.


Madama 63, lariani e giallorossi 58, ma soprattutto Yildiz e soci possono mettere nel mirino chi gli sta davanti: 3 le lunghezze che separano la Juve da rossoneri ed azzurri, entrambe a quota 66, a 5 giornate dalla fine del campionato.

  • DOMENICA C'È MILAN-JUVE

    Il calendario offre un duplice assist alla Signora, perché domenica sera San Siro accende i riflettori su per Milan-Juve tutto che potrà dire moltissimo sulla volata Champions, nonché su una corsa al podio che dallo scorso weekend vede iscritta una nuova concorrente.


    In tanti diranno che arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla: vero, perché sempre ai gironi approdi, ma ciò che diverrebbe significativo sarebbe l'ascesa di una Juventus capace di passare dal rischio di non qualificarsi al chiudere addirittura alle spalle dell'Inter.

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  • LE DIFFICOLTÀ DI MILAN E NAPOLI

    Il Diavolo ha sì vinto a Verona, ma i difetti legati a gioco e calo dei singoli (vedi Pulisic) restano. Così come quelli del Napoli, da quando tornato a giocare con i Fab 4 divenuto nuovamente prevedibile, ricco di incognite e nell'ultimo turno sconfitto in malo modo dall'ex Sarri.


    Nel mezzo l'inserimento di una Juve sull'onda di vibes rese positive dal recente filotto di risultati, che colloca i piemontesi a ridosso di seconda e terza della classe.

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  • CALENDARI A CONFRONTO

    Scorrendo i restanti impegni di Juventus, Milan e Napoli, considerare Madama candidata alla seconda piazza è concesso anche dal fatto che - Milan a parte - da qui al termine della stagione affronterà: Hellas, Lecce, Fiorentina e Torino.


    Per il Diavolo incroci con bianconeri, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari, mentre i campioni d'Italia in carica se la vedranno con Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese.

  • DA ROMA-JUVE IL VENTO È CAMBIATO

    La svolta, in casa bianconera, l'ha consegnata il pareggio di Gatti all'Olimpico: Roma-Juve ha sancito risalita e serie felice della banda Spalletti, capace (inclusa quella notte) di inanellare 5 vittorie e 2 pareggi in 7 giornate e lanciare messaggi eloquenti alle rivali.


    Rivali che ora sono diventate anche Milan e Napoli, tenute a guardarsi dall'arrivo della Signora nell'ambito di un rush conclusivo che si preannuncia bollente ed appassionante.

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  • LA CLASSIFICA DI JUVENTUS, MILAN E NAPOLI DOPO 33 GIORNATE

    2. Milan 66 punti

    3. Napoli 66 punti

    4. Juventus 63 punti

  • IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

    34ª giornata Milan-Juventus

    35ª giornata Juventus-Verona

    36ª giornata Lecce-Juventus

    37ª giornata Juventus-Fiorentina

    38ª giornata Torino-Juventus

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  • IL CALENDARIO DEL MILAN

    34ª giornata Milan-Juventus

    35ª giornata Sassuolo-Milan

    36ª giornata Milan-Atalanta

    37ª giornata Genoa-Milan

    38ª giornata Milan-Cagliari

  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    34ª giornata Napoli-Cremonese

    35ª giornata Como-Napoli

    36ª giornata Napoli-Bologna

    37ª giornata Pisa-Napoli

    38ª giornata Napoli-Udinese

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