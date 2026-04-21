La Juventus vede la Champions e sfida Milan e Napoli per il secondo posto: calendari a confronto

Non solo una qualificazione alla prossima Champions League più vicina: la Juventus, da vicino, adesso vede anche Milan e Napoli.





I bianconeri battendo il Bologna hanno scavato un solco significativo col quinto posto, occupato a braccetto da Como e Roma entrambe distanti 5 punti dalla squadra di Luciano Spalletti, chiamata a tenersi stretto il margine accumulato e blindare l'approdo nell'Europa dei grandi.





Madama 63, lariani e giallorossi 58, ma soprattutto Yildiz e soci possono mettere nel mirino chi gli sta davanti: 3 le lunghezze che separano la Juve da rossoneri ed azzurri, entrambe a quota 66, a 5 giornate dalla fine del campionato.