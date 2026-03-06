La Juventus valuta il colpo Senesi a parametro zero: previsti per la prossima settimana nuovi contatti

La stagione deve ancora emettere tutti i suoi verdetti, ma per i vari club è già arrivato il momento di portarsi avanti con il lavoro e programmare la prossima.

Un discorso che ovviamente riguarda anche la Juventus che, in questo periodo, è impegnata non solo sul fronte rinnovi dei suoi elementi più importanti (ha già ufficializzato quelli di Yildiz e McKennie), ma sta anche scandagliando il mercato e in particolare quello relativo ai giocatori a parametro zero.

Tra gli elementi che nelle ultime settimane sono stati accostati con maggiore forza al club bianconero, ci sono il difensore argentino del Bournemouth, Marcos Senesi, e il centrocampista austriaco del Lipsia, Xaver Schlager.

Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto su queste due situazioni.