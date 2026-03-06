Goal.com
Leonardo Gualano

La Juventus valuta il colpo Senesi a parametro zero: previsti per la prossima settimana nuovi contatti

La Juventus ha individuato in Marcos Senesi un possibile rinforzo per la sua difesa: a fine stagione si svincola e la concorrenza è folta.

La stagione deve ancora emettere tutti i suoi verdetti, ma per i vari club è già arrivato il momento di portarsi avanti con il lavoro e programmare la prossima.

Un discorso che ovviamente riguarda anche la Juventus che, in questo periodo, è impegnata non solo sul fronte rinnovi dei suoi elementi più importanti (ha già ufficializzato quelli di Yildiz e McKennie), ma sta anche scandagliando il mercato e in particolare quello relativo ai giocatori a parametro zero.

Tra gli elementi che nelle ultime settimane sono stati accostati con maggiore forza al club bianconero, ci sono il difensore argentino del Bournemouth, Marcos Senesi, e il centrocampista austriaco del Lipsia, Xaver Schlager.

Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto su queste due situazioni.

  • PREVISTI NUOVI CONTATTI PER SENESI

    Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono previsti per la prossima settimana ulteriori contatti tra la Juventus e l’entourage di Senesi.

    Il futuro del giocatore verrà deciso tra marzo e aprile e il club bianconero vuole capire quali sono i margini di manovra.

    TANTI I CLUB INTERESSATI A SENESI

    Per arrivare eventualmente al cartellino di Senesi, la Juventus dovrà superare una foltissima concorrenza.

    Il difensore piace infatti molto in Premier League, dove ci sono Aston Villa e Tottenham che sono pronti ad offrire un ingaggio più elevato rispetto a quello che metterebbe sul tavolo il club bianconero, ma è nel mirino anche del Borussia Dortmund, che sarebbe pronto a fare un investimento importante, e del Barcellona che invece lo considera un’opzione low cost.

  • DECISIVI I PROSSIMI GIORNI

    Saranno proprio i contatti programmati per la prossima settimana a stabilire se la Juventus deciderà o meno di premere sull’acceleratore per Senesi.

    In base a quello che sarà l’esito dei colloqui con l’entourage del giocatore, il club bianconero stabilirà se continuare ad avanzare in questa direzione o se virare verso altri obiettivi.

    TUTTO FERMO PER SCHLAGER

    Altro giocatore a parametro zero che è stato accostato con insistenza alla Juve a partire dal mese di gennaio è Xaver Schlager.

    La Juventus continua a monitorarlo, ma non lo considera un eventuale titolare e dunque al momento preferisce concentrarsi su altri elementi che considera prioritari.

    Il centrocampista è seguito dalla stessa agenzia di Senesi, ma non sono previsti nuovi contatti a breve per lui.

0